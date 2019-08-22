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陸面板業起飛？傳蘋果年底前決定是否採用京東方OLED面板

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▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲三星顯示器是目前唯一一家能滿足蘋果對iPhone X及iPhone XS系列智慧型手機質量及批量生產要求的公司。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外外電報導

據外媒報導，蘋果正在測試中國大陸面板大廠京東方（BOE）的高階螢幕，且目前已進入最後驗證階段，預估會在年底前作出最終決定，若通過則可望在2020年推出的iPhone上使用。

據科技網站9to5Mac報導，三星在可撓式OLED面板領域享有很高的技術領先地位，是目前唯一一家能滿足蘋果對iPhone X及iPhone XS系列智慧型手機質量及批量生產要求的公司。

請繼續往下閱讀...

迄今為止，美國及日本的公司所製作的面板都未能滿足蘋果嚴苛的要求，這也使蘋果不得不向三星下達所有訂單，過去蘋果為降低風險及維持其談判籌碼所避免的情況。此前，由於iPhone銷售疲軟，蘋果未向三星顯示器採購足夠的OLED螢幕，而遭三星罰款約6億美元。

日前由於日韓貿易戰的開打，引發蘋果三星OLED面板產能的擔憂，有媒體於7月上旬透露蘋果考慮將京東方加入其OLED面板供應商名單中。而此計畫似乎進展順利，據稍早日經引述知情人士報導，蘋果正在積極測試京東方的可撓式 OLED，使蘋果首次向中國大陸企業採購先進螢幕的可能性再度升高。

過去10年來，中國大陸面板產業受到政府大力的補助及支持，期望在消費電子價值鏈中持續攀升。報導指出，若京東方成功打入蘋果的供應商名單，這對中國大陸顯示器面板產業來說將是重大飛躍。

目前蘋果主要從三星及樂金顯示器（LG Display）採購OLED面板，其中三星正佔據著全球高階螢幕市場的90%以上市佔。市場分析，若京東方以蘋果OLED面板供應商身分進入市場競爭，可能會威脅到三星顯示器的地位，同時也賦予蘋果更大的議價權，有利於向南韓供應商施壓降價。

京東方自2017年底開始生產可撓式OLED螢幕，並向華為摺疊手機Mate X供應高階螢幕。 然而，若華府有意打壓京東方，如同對華為的禁令一樣，禁止康寧、3M及應材等美商向京東方提供製造螢幕的關鍵材料和設備，京東方很可能因此遭受打擊。

目前市場預估蘋果2020年的新iPhone產品列中，將有至少2款配備OLED螢幕，若京東方此次成功獲得認證，其生產的OLED螢幕將可能用於明年的新iPhone上。

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關鍵字：蘋果,iPhone,OLED,京東方,三星

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