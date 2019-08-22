「不喜歡新家」14歲姐帶7歲弟新竹逃回苗栗　警載父超商尋獲

▲姐弟2人從新竹搭火車到竹南，在頭份1間超商被尋獲，警方將小孩及父親一同載至警局等待家人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名就讀國二的14歲華姓少女，日前因為和家人一同搬家至新竹，不適應新的生活環境，便與自己7歲的弟弟，2人一起搭火車跑回竹南，家人發現後心急如焚，趕緊到鐵路警察局竹南派出所請求幫忙，經警方調閱監視器後，在頭份1處超商發現，順利將小姐弟帶回。

警方表示，18日晚間7時許，1名男子焦急的跑至派出所表示，自己的1個國中2年級的女兒，帶著年僅7歲的弟弟不見了；他們從新竹搭乘火車到竹南後，就不見蹤影了；警方在初步了解原因後，立即調閱監視器，發現姐弟2人出車站後，往頭份方向離去。

▲警方順利將姐弟找回，父母也到警局把他們帶回 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警載著父親從火車站後站出發，沿著頭份方向尋找，在市區繞了1、2個小時後，終於在頭份為恭醫院樓下的超商尋獲，父親看到2個小孩後，懸在半空的心，終於可以放下了。

華父也向警方表示，因為舉家搬遷至新竹，女兒因為不適應新的環境，又正是叛逆的時候，所以父女無法好好的溝通，才會帶著弟弟跑回竹南。華姓少女事後也對造成大家的困擾表示歉意；警方也呼籲家長與孩子間如有遇到什麼問題，應多進行溝通，並給予關懷與照護，隨時注意孩子們的動態和人身安全，才能防止意外發生。