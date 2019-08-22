韓國瑜拋重啟核四　經濟部回應：重啟核四困難重重「需要7+N年」

▲針對「重啟核四」議題，經濟部政務次長曾文生今（22）日表示，核四重啟困難重重，而且需要7+N年。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「重啟核四」議題，經濟部政務次長曾文生今（22）日表示，核四重啟困難重重，而且需要7+N年，即使再經過2任總統任期也無法完成。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計今天將公布能源政見，他於昨日赴美國商會演講時表示，將提出務實且以民意為依歸的永續能源發展方案，包括穩定充分的能源供應、合理的能源配比及電價、以核養綠等措施。

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經濟部政務次長曾文生今早出席「台灣化學產業高峰論壇」，會後受訪時談及重啟核四時表示，針對韓國瑜的「5050計畫」，其中50%清潔能源要從哪裡來，是否不只要重啟核四，還要蓋核五、核六，應向社會說明。

曾文生重申，核廢料並不會憑空消失，如果要重啟核四，就要針對核廢料處理問題，應該要提出相對應的解決方案，不是喊喊口號能夠解決。

有關減少跨區供電部分，經濟部說明，台灣是一個整體的電力網路，區域間的電力融通本來就是日常調度，甚至每日尖離峰都會有所不同，而針對北部用電需求，近兩年在經濟部努力下，包括林口三部機組計240萬瓩、通霄三部機組計267萬瓩，陸續上線發電後，區域供電平衡的問題已有顯著改善。

經濟部表示，未來與其寄望遙不可及的核四機組，不如務實支持推動2025年可上線發電的協和燃氣新機組，將更可強化北部區域供電均衡。

另外，經濟部已積極執行火力電廠各項空污改善方案，包含空污嚴重時配合降載，107年全年共降載995次，另台電將投入約622.29億元經費，落實污染防制設備改善及更新，2025年整體電力業空污排放較2017年約減少45%。