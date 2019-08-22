好貴！養小孩要花近600萬　銀行教你「0～6歲配息商品養」

▲銀行計算，小孩從出生到高等教育學習完成要花父母很多錢，因此父母要聰明理財，靠理財產品來養小孩（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

新學期即將開始，許多學子將邁入新的求學階段，為使子女獲得良好教育，父母無不重視子女教育金的課題。根據凱基銀行統計，從小孩出生到受完高等教育，要花的金額上看600萬元，對父母來說，也是一筆重要的支出，因此藉由及早規劃，讓投資理財商品幫你養小孩。

凱基銀行統計，學齡前小朋友（0~6歲）累積支出就要花130萬元；開始學習國民教育階段（7~18歲）累積支出也要花162萬元；如果要念高等教育（19歲～24歲），甚至海外學習等，累積支出最高達287萬元，等於小朋友出生到就業，父母累計要花579萬、甚至上看600萬元。

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所以養小孩不論是育兒金、教育金，凱基銀行建議，除了提早規畫之外，父母可依據子女不同成長年齡階段花費搭配適合理財方式來規劃。

0～6歲每月花1.8萬 配息產品幫你養

凱基銀行表示，0～6歲學齡前階段，花費重點為托嬰及幼兒園費用，平均約在每月1.8萬元。尤於子女剛出生，面對接踵而至的教養費，由於較缺乏理財規劃所需的累積期間，凱基銀行建議，此階段可採取收支管理的方式進行預算控管，將子女養育費用分類成月支出以及年支出，例如每月保母托育費、每月幼兒園月費等，每月費用按照預算直接支出。

在每月的支出規劃裡，可選擇將部分資產投入配息型理財產品，創造現金流量，支付每月所需養育費用，舉例來說：若將400萬元投入配息率5%的產品，每年將創造20萬元的收益，每個月約相當於1.6萬元利息可以支付小孩的教養費，建議可以選擇可配息的債券型基金與平衡型基金、甚至海外債等。

每年費用像是每半年幼兒園註冊費，則可按月提撥或整筆留存，像是銀行提供3~6個月的高利定存產品，便是提高利息，同時兼具資金流動性的好選擇。但要留意的是，投資期間仍應留意投資市場的變化，適時地轉換，以利建立長期穩健的收益來源。

子女進入學習階段 追求中長期的合理報酬

小朋友進入學習階段之後，未來要面臨國際化局勢變化以及因應趨勢，如果要提高子女的競爭力及增加工作機會，在進入學齡後的花費甚多。當子女7~18歲在國民教育階段，選擇公立或私立的小學到高中，學費行情落差頗大，若以公立學校來說，學費支出雖然不高，但需額外考量的是課後安親費用，相反的，私立學校雖然每學期學費所費不貲，然而通常會提供課後複習課程，等於省去了課後安親的費用，整體而言，子女國民教育階段累積支出約高達132萬~162萬元左右。

19歲~24歲進入高等教育階段，除了公私立大學考量外，就讀科系的選擇，文法商、理工、醫科。

甚至海內外可能也會是評估的選項之一，所需費用差距更大，根據106年教育部資料顯示，國人最常留學的地區包含亞洲、美洲、澳大利亞及紐西蘭，留學的學子為6萬3,000多人。若考量食宿費用，以每月1.5萬元估算，完成學士學位，學費加上食宿，子女完成高等教育累積支出約92萬~287萬元。

進入學齡階段，完整學程動輒上百萬的學費，凱基銀行建議，若能及早規劃，將有長達6~18年的規劃累積，以時間換取合理報酬，才能穩健累積。凱基銀行建議，此階段可先評估家庭財務狀況，找出單筆、定期可投入的資金，再進一步建立核心與衛星配置的投資組合，例如透過平衡型基金、股票型基金等，降低波動度，追求合理報酬。