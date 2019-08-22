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美股四大指數上漲近1%　台股開高走高挑戰月線

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股開盤上漲35點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股受到零售業巨頭財報表現優異影響，激勵投資人信心，四大指數全面收高。台股今（22）日開盤以10,560點開出、上漲35點，截至上午9點09分，上漲68點來到10,594點，突破月線約10,591點。

指標股中，股王大立光（3008）開盤以3885元開出，上漲1.43%；台積電（2330）以257元開出，上漲0.98%；鴻海（2317）以74元開出，上漲0.68%。

請繼續往下閱讀...

其他權值股中，中華電（2412）、國泰金（2882）以平盤開出，台塑化（6505）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、聯發科（2454）等都開高。

美股受到連鎖零售商Target與Lowe's等公司的強勁財報影響，激勵投資人信心；此外，波音大量招募臨時員工以預備接下來的交機潮，股價上漲2.48%，帶動美股道瓊指數漲逾200點，四大指數亦全數上揚。

美股道瓊指數上漲240.29點，收26202.73點、漲幅0.93%；那斯達克指數上漲71.65點，收8020.21點、漲幅0.90%；標普500指數上漲23.92點，收2924.43點、漲幅0.82%；費城半導體指數上漲13.82點，收1512.72點、漲幅0.92%。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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