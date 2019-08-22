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零售業「獲利多」表現強勁　美股三大指數漲近1％

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲零售業傳出好消息。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國連鎖零售商獲利紛紛傳出利多，帶動美股週三（21日）恢復漲勢，道瓊開盤走高逾 250 點。另外，投資者關注的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7月會議紀要公布，並沒有關於貨幣政策的利空消息。

美股三大指數漲幅都近1％，道瓊工業指數終場上漲240.29點，或0.93%，收在26202.73點；那斯達克指數上漲71.65點，或0.90%，收在8020.21點；標準普爾500指數上漲23.92點，或0.82%，收在2924.43點。

請繼續往下閱讀...

規模僅次於沃爾瑪（Walmart）的美國連鎖零售商達吉特（Target），和居家修繕及家電連鎖零售業者羅威公司（Lowe），公布的財報有強勁的表現，股價分別應聲上漲20.4％及10.4％，帶動美股上揚。

FOMC公布的政策會議紀要並沒有出現爆炸性利空，暫時穩住投資者信心。然而一向愛唱衰聯準會的川普，週三又在推特開炮，「美國和中國及其他國家的貿易協議都做得很好，唯一的麻煩是聯準會主席鮑爾（JeromePowell）。他就像一個不會推桿的高爾夫球選手，連手感也沒有，如果他做了正確的事情，美國經濟將大幅增長，但別指望他！目前為止鮑爾的判斷都是錯的，只會讓我們失望…。」

美國政府正考慮同步推出數項方法刺激經濟，研擬新一輪的減稅措施以防止經濟衰退。Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 表示：「一場非常溫和的經濟衰退可能會在 2020 年開始，但股市現在還不支持這種情況，這可能會在下一次反彈中發生變化。」

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關鍵字：美國,美股,北美要聞,聯準會

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