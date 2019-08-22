美妝市場搶搶滾　生技業紛紛跨足爭搶商機

▲美麗商機吸引生技業跨足美妝保養市場。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

愛美是人的天性，帶動全球美妝產業蓬勃發展，主打的訴求從過去的外貌變美，演變至今成為皮膚內在的保養，更加強調機能性的美白、保濕、抗老功能，每年上千億元的產值規模，吸引生技業跨足保養品市場搶攻商機，像是大江生醫、自然美生技、台酒生技等等。

生技業跨足保養品市場的優勢，就在於透過生物技術，結合動植物或微生物的萃取技術，藉由純天然的成分促進肌膚生化，像是熱門的機能性美妝原料就有膠原蛋白、玻尿酸、胺基酸等等，主打美白、保濕、抗老功能。

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以大江生醫為例，為全球10多款面膜代工，並打入精品名牌LV旗下的面膜供應鏈，再到自主研發面膜產品，從比不織布纖維細5000倍的生物纖維，搭配延緩皮膚醣化的紅藜原料，以及多款水潤美白配方，還有能將精華液真正導入皮膚紋理後的長效，成功打進歐美市場。

大江生醫表示，最初大江是以保健起家，研發核心是營養學，這與以化工為大宗的美妝產業不一樣，因為大江在美膚產品上，都是以讓皮膚細胞獲得養分，讓皮膚從內往外長得好，並在接觸兩種品牌客戶發現，保健、美膚互相想跨足卻不懂彼此的產業鏈，這時就需要生技從中做到跨界。

▲美妝產業商機無限，吸引許多生技業者積極搶入。圖為PS美美妍眼霜（圖／ETmall)

至於自然美，瞄準台灣人重視預防保養的觀念，主打天然護膚美容，旗下眼霜產品就結合六種高效胜肽成分，並萃取三重美白成分，包含傳明酸、煙酰胺、甘草酸二鉀，搭配首創的海洋植物幹細胞修復，搶攻每年上千億元的美妝保養市場。

還有台酒生技，旗下美容保養品牌逐漸打出名聲，利用的就是釀酒過程的核心原料，運用菌種培育、發酵、萃取、濃縮、純化等技術，打造出獨特清酒粕及紅酒多酚雙精萃核心原料的保養產品，並在台灣獲得酒原料肌膚保養專家的美譽。

時代在進步，美妝保養市場同樣跟著潮流前進，傳統單一美妝已經無法滿足消費者的需求，因此產業界極力跨界合作來尋求突破，運用生物技術加強美妝產品的天然成分，由裡到外提供愛美人士深層保養，同時為生技業跨足美妝保養市場開創無限商機。

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