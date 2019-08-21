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中美貿易戰轉單效應　台灣上半年為第三受惠國

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▲▼中國,美國,中美。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰開打，美國對台灣進口量與占比，都有明顯地增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰自去年開打，財政部今（21）日發布統計通報，美國從各國進口比重，墨西哥增加了0.82個百分點，是各國當中受惠最多；越南增加0.61個百分點居次；台灣增加0.35個百分點，居於第三。其餘如法國、南韓、印度、日本等占比也上升，也都是中美貿易戰中，受惠的國家。

財政部表示，去(2018)年對全球實施鋼鋁稅後，美國接續以一連串提高關稅措施處理中美貿易失衡問題。至今已有三波加徵關稅清單生效，涵蓋2,500億美元、約占46%自中國大陸進口金額比重。美國針對自中國大陸近半進口規模加徵關稅，造成自中輸入成本急增，美國境內企業轉而擴大自其他國家進口，也就是轉單效應。

請繼續往下閱讀...

財政部利用近3年美國海關資料，分別就三份生效清單的各大進口國規模與變化進行分析。根據財政部統計，在併計清單與非清單項目表現，交錯影響之下，各國在美國整體進口市場占有率互有升降。

美國進口占比　台灣增0.35個百分點　名列第三

中國大陸今年上半年占美國進口比重僅為17.73%，較去年同期的20.29%，降了2.56 個百分點；加拿大也因為木材和鋁材輸美減少，亦減少0.18個百分點，是受傷較深的兩個國家。

但是，墨西哥則從進口比重從13.71%，增加到14.53%，增加了0.82個百分點，是各國當中受惠最多；其次是越南增加0.61個百分點；台灣則居第三，增加0.35個百分點，表現不俗；法國、南韓各增約0.3個百分點；印度、日本亦均增0.2個百分。

這一來一往之間，美國總進口比重，中國大陸雖仍為美國第一大進口國，但今年上半年自中國大陸進口占比只剩17.73%，與第二大進口國墨西哥占比為14.53%，僅差3.2個百分點，差距愈來愈小。

▲▼美國各進口國的變化。（圖／財政部提供）

▲今年上半年美國自各國進口變化。（圖／財政部提供）

美進口台灣產品　年增逾兩成同樣令人驚艷

就美國進口規模來看，中國大陸今年上半年年減12.4%，也是受傷最深；但是加拿大、德國也略有衰退。而從各國進口年增率來看，斯洛伐克雖然對美國來說，雖然不是進口大國，但是年增率大增107.1%，表現最為亮眼。越南則大增33.4%，成長率十分驚人；台灣的年增率為20.2%，也很可觀。其他法國、南韓、印度的年增率則為也都有10%以上的表現。

財政部的資料顯示，美國祭出的第一波清單2018年7月6日生效，對中國大陸進口818項貨品課徵25%關稅，涉及商品價值約340億美元；第二波清單去年8月23日生效，對中國進口279項貨品課徵25%關稅，涉及約160億美元；第三波清單去年9月24日生效，對2000億美元約5745項貨品加徵10%關稅，今年5月10日稅率進一步提高至25%。

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關鍵字：中美貿易戰,美國,進口,財政部,統計,海關,墨西哥,越南,台灣,斯洛伐克

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