私菸案亡羊補牢！國際航班免稅菸酒電子化管理　下周五上線

▲飛機的免稅菸酒電子化管理，下周五（30日）開始上線。（示意圖／取自免費圖庫hotock）

記者吳靜君／台北報導

為了彌補國安人員藉由總統專機出訪而走私私菸案的漏洞，海關迅速地有動作，關務署今（21）日公布對於「儲存國際航線飛機用品保稅倉庫的菸酒提領及使用報備作業」加強管控，也就是保稅倉庫保稅品上飛機建置電子化管控，預計下周五（30日）實施與上線。

根據關務署表示，現在系統在測試階段，而業者也正在準備相關的作業內容，初步以管控菸、酒、雪茄菸的數量，未來也會再視成果擴及高檔免稅品如包包，或者規劃更細緻的管理內容。

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國安人員趁總統專機出訪，走私上萬條菸，引起社會熱議，除了檢調調查相關的人員之外，海關也積極的彌補漏洞，防止類似的情況再度發生。目前，海關已經懲處華膳空廚、檢討總統出訪的禮遇通關，緊接著海關也火速建置國際航線飛機用品保稅倉庫的菸酒提領及使用報備的電子化系統。

官員表示，日前已經請各關發函給業者，蒐集各國際航線的正常載運量與資料，讓海關可以掌握各航班的正常的載運量，而業者在8月27日就可以看到該系統，進而登錄與登載資料，預計8月30日系統就可以正式上線。官員形容，未來電子化就如同警示線，如果申報提領上機的數量超過「正常載運量」太多，就會跳出警示，與通知海關等監視人員。

過去也必須進行申報，但是以紙本申報，而每天飛機來回的班次太多，導致海關只能採用抽查方式查緝，也容易有漏網之魚，未來一律採用電子化，杜絕走私菸案重演。而關務署也預計這項電子化系統，11月起轉至保稅智慧服務平台。

▼關務署規劃機上菸酒先電子化管理，未來擴大管理範圍,。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）