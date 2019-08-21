　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼汽車生產線。（圖／路透）

▲ 汽車生產示意圖。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所將於26至28日連三天舉辦「汽車工業主題式業績發表會」，共邀請8家上市公司參加。26日邀請到車輛研究測試中心（ARTC）副總經理王正健，就車輛產業（汽車電子、電動車與自駕車）發展契機與展望進行專題演講。

此次8間與會公司包含車輛傳動系統零組件製造商倉佑（1568）、國內外知名車用LED元件與車燈模組供應商聯嘉光電（6288）、汽車內飾產業領導廠商廣華-KY（1338）、生產各式氣門嘴的六暉-KY（2115）、液壓剎車安全零組件製造商永新-KY（4557）、車用照明製造商堤維西（1522）、精密金屬零件生產組裝廠智伸科（4551）及汽車售後服務鈑金件供應商耿鼎企業（1524）。

請繼續往下閱讀...

證交所表示，本業績發表會除邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加外，亦歡迎投資大眾參與。有興趣的民眾可至證交所網站完成線上報名，亦可透過證交所網站同步收看實況

另一方面，今（108）年第3季「第一上市公司財務業務說明會」也於8月13日至30日舉辦，8月13日已有矽力-KY（6415）及科嘉-KY（5215）等2家公司與會。下週將有2場次接續登場，其中29日為艾美特-KY（1626）、鈺齊-KY（9802）及泰昇-KY（8480），30日為康控-KY（4943）、波力-KY（8467）及中租-KY（5871）。

ET快訊
影／一張圖看白鹿颱風各國最新路徑！　「一致預測登台機率大」
「低調善人夫妻」照片曝！起底經營材料貿易　打扮樸實常出資助弱

關鍵字：證交所,汽車工業,車輛研究測試中心,車輛中心,王正健

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

私菸案亡羊補牢！國際航班免稅菸酒電子化管理　下周五上線

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

美再寬限華為禁令促台電信龍頭搶先解禁？中華電澄清：沒有這件事

合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

統新股價連三飆　明起預收款券、每5分鐘撮合

影／台達電秀製鞋機器手臂　耐吉、愛迪達供應商也採用

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

私菸案亡羊補牢！國際航班免稅菸酒電子化管理　下周五上線

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

美再寬限華為禁令促台電信龍頭搶先解禁？中華電澄清：沒有這件事

合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

統新股價連三飆　明起預收款券、每5分鐘撮合

影／台達電秀製鞋機器手臂　耐吉、愛迪達供應商也採用

蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝通

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間是主因

台灣醫護「撐香港」！台大醫院快閃聲援逾百人響應：譴責暴力鎮壓

不斷更新／蘇智傑回敬陽春砲　3局結束桃猿1：1統一

質疑「蔡英文被政治偵防為何沒提告」　王淺秋5小時內又改口了

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

音樂能刺激腦！醫曝「4招」挑好育兒音樂...爸媽趕快記起來

碧風羽首次在台個展　9/7西門開展9/21來台會粉

台中街頭槍聲大作嚇壞路人　警察強勢開4槍逮2車手

中職／施子謙本周重返輪值　統一獅觀察近況調整

財經熱門新聞

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

台啤8月推出　喝不茫的啤酒

上海商銀現增股價　每股36元

小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均..

大陸廠房遭盜賣　台商10多年心..

華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表..

越南航空啟用旗下首架夢想客機　..

英業達發分紅獎金　平均1-1...

台企銀私募股價　11.95元

分析師：貿易戰才是美元走強元凶

影／終極貨船躍上國家地理頻道　..

遠東推全台唯一跨平台行動支付　..

午後雷雨炸北台！雙北七地區發佈..

君安投顧炒房　梁碧霞遭解職

更多熱門

相關新聞

上市公司上半年營收創十年新高　但獲利卻衰退22.5%

上市公司（不包括金融保險業及大飲等36家）申報財務報告時間於14日截止，經證交所統計，上市公司108年上半年度總營業收入13兆7,298億元，較107年上半年度成長1,072億元，增幅0.79%，更創下十年新高紀錄。

強颱利奇馬來襲　北市停班停課...股匯市9日休市

台股抗跌表現勝過陸韓　證交所：基本面穩健、跌幅較小

深入東南亞拓展新南向市場　證交所赴越南、柬埔寨招商

推動日企來台上市　證交所、康和證券訪日

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回應了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面