證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

▲ 汽車生產示意圖。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所將於26至28日連三天舉辦「汽車工業主題式業績發表會」，共邀請8家上市公司參加。26日邀請到車輛研究測試中心（ARTC）副總經理王正健，就車輛產業（汽車電子、電動車與自駕車）發展契機與展望進行專題演講。

此次8間與會公司包含車輛傳動系統零組件製造商倉佑（1568）、國內外知名車用LED元件與車燈模組供應商聯嘉光電（6288）、汽車內飾產業領導廠商廣華-KY（1338）、生產各式氣門嘴的六暉-KY（2115）、液壓剎車安全零組件製造商永新-KY（4557）、車用照明製造商堤維西（1522）、精密金屬零件生產組裝廠智伸科（4551）及汽車售後服務鈑金件供應商耿鼎企業（1524）。

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證交所表示，本業績發表會除邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加外，亦歡迎投資大眾參與。有興趣的民眾可至證交所網站完成線上報名，亦可透過證交所網站同步收看實況。

另一方面，今（108）年第3季「第一上市公司財務業務說明會」也於8月13日至30日舉辦，8月13日已有矽力-KY（6415）及科嘉-KY（5215）等2家公司與會。下週將有2場次接續登場，其中29日為艾美特-KY（1626）、鈺齊-KY（9802）及泰昇-KY（8480），30日為康控-KY（4943）、波力-KY（8467）及中租-KY（5871）。