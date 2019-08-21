美再寬限華為禁令促台電信龍頭搶先解禁？中華電澄清：沒有這件事

▲中華電信大動作澄清，沒有「華為手機搶先解禁」一事。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

隨著美國商務部二度寬限華為禁令，也意味著華為可使用Google Android作業系統的時間再延後90天；今（21）日就有媒體指稱，台灣電信龍頭中華電信將搶先解禁華為新機的販售，隨後中華電便發出聲明指出，無搶先解禁華為手機一事。

據了解，日本電信業龍頭NTT Docomo於20日在官網站上宣布，將重啟華為P30 Pro智慧手機的預購，在日本時間8月21日上午10點開放預購，並預計於9月開賣。而另兩家電信商KDDI、軟銀（Softbank）也已於8月8日恢復開賣「P30 Lite」。

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因此外界也好奇台灣電信商是否也將隨著國際的腳步走，尤其是身為龍頭大哥的中華電更是眾所注目的焦點。

不過，中華電信指出，近期並未收到台灣華為公司有任何新機上架的需求，所以沒有如媒體所報導的「華為手機搶先解禁」一事；未來相關做法除考量市場因素外，亦將配合政府政策與要求。

但也有知情人士指出，目前中華電信內部傳已正在規劃10、11月的華為新機開賣事宜。

另外在遠傳方面，該公司僅表示遠傳依消費者需求，將持續販售已在架上的華為現機種，並會引進新款有GMS（Google Mobile Service）的機種機型。