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合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

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▲▼合作金庫外觀。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲合作金庫。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫金控今(21)日舉行第2季法說會，根據金管會公布五家系統性重要銀行名單(俗稱大到不能倒銀行)，合庫名列之一，但目前合庫的普通股權益、資本適足率等尚未達到金管會「大到不能倒」資本適足率的要求，外界關心其增資計畫。合庫回應短期暫無計畫，但是會視銀行內緩衝及內部管理資本情形規劃。

根據合庫資料顯示，今年上半年的普通股權益為10.31%、第一類資本比率10.73%以及資本適足率13.3%，已經符合現在銀行的規定，但是與金管會所規定「大到不能倒」銀行，必須比其他銀行還要再增加4個百分點，包含緩衝資本外與內部管理資本，一般資本適足率就要達到14.5%，合庫恐怕還有一段的距離。

請繼續往下閱讀...

惠譽信評也曾評估，合作金庫如果要達到金管會「大到不能倒」的資本要求還需要350億元。合庫表示，金管會給予不足的銀行4年的緩衝期，所以合庫下半年沒有增資的計畫，但是會看內部與緩衝資本比率情形來規劃，合庫更透露，短期1、2年內暫時沒有增資的計畫。

而根據合庫的法說資料顯示，合庫金控上半年受惠於外匯業務持續增長，稅後純益為84.89億元，年增4.88%，每股稅後純益(EPS)為0.66元。

法說會上，外界也關心，中美貿易戰、政府鼓勵台商回台、對於房市的看法、對於中小企業甚至是資本額3,000萬元以下的小微企業的放款，以及員工福利和員工退休的情形。在挺中小企業方面，合庫表示將積極拓展民營優質企業放款，推動「挺利方案」，截至6月底新往來戶數1,868戶，核准額度573億元。

房市展望　合庫看法持平

根據金管會的資料顯示，合庫是房貸前五大銀行之一，外界也關心，合庫對於房市的看法，就今年移轉棟數持續增溫，對於房市的展望，合庫說利多、利空因素都有，包含政府推動更新、危老重建、台商回台有利房市的表現；利空則是中美貿易戰影響全球景氣以及新推案供給量仍大，所以今年下半年房市交易量與交易量維持平穩。

因應純網銀的開放，合庫則加速優化各項數位平台、推廣行動金融，與外部跨業API串接，推出上限12萬元、利率1.2%優惠專案吸引數位帳戶開戶，活絡線上申辦使用，達成數位創新目標。

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關鍵字：合庫,法說,系統性重要銀行,大到不能倒,增資計畫,房市,外匯業務,獲利動能

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