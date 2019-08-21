專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

▲馬來西亞檳城環球旅遊機構首席執行長黃茁原，從跨國廣告公司轉戰觀光業，成為檳城最年輕的政府官員。（圖／記者湯興漢攝）

文／林淑慧

位於馬來西亞的港口城市檳城，在2016年獲得《寂寞星球》評選為全球十大最佳旅遊城市，今年更被選為世界五大最佳海外退休城市，背後的推手竟是一位來自廣告界的設計才子，他如何讓家鄉觀光一夕躍上世界舞台？

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他是黃茁原，馬來西亞檳城環球旅遊機構首席執行長，是檳城最年輕的政府官員。生長於檳城的他，擁有墨爾本皇家理工大學的平面設計學位，歷任BBDO，麥肯集團，奧美，M＆C Saatchi和博報堂等跨國廣告公司；2013年，拿下坎城國際創意節的戶外創意獎，登上職涯高峰。

作為廣告人，黃茁原笑稱自己十分內向，曾帶領Hakuhodo 印尼團隊成為年度最佳代理商的他，多次為檳城旅遊局製作專案；在密切合作下，當檳城旅遊局邀請加入團隊，負責推動檳城觀光國際化時，黃茁原憑藉著對家鄉的思念與熱情，決定一肩扛下重擔。

▲檳城作為港口城市，每年迎來人均上千萬的遊客人數。圖為馬來西亞檳城的姓氏橋木屋。（圖／檳城旅遊局提供）

時間拉回二○○八年，檳州首府喬治市因擁有馬來西亞保留最完好的老建築、活化的歷史古蹟，並傳承了多元文化遺產與藝術，而名列世界文化遺產城市。自此，檳城迎來了大量的遊客，街道上的各種精品酒店、主題咖啡館和標誌性的壁畫如雨後春筍，標誌性的檳城美食更是深受旅人青睞。

不過，當黃茁原接下檳城環球旅遊機構首席執行長時，卻面臨市場的殘酷考驗。像是首次造訪馬來西亞的遊客，會選擇到吉隆坡或馬六甲一遊，檳城始終排不上首選旅遊目的地，讓他大傷腦筋。

為了打開檳城的國際知名度，黃茁原決定從老本行出發，重新盤點家鄉的景點、歷史及文化，帶領團隊重新包裝景點故事，透過創意的行銷手法，打造體驗式的旅遊文化，吸引國內外旅人的目光。

第一步，黃茁原決定盤點檳城的歷史古蹟景點，找到具有人味的故事。「檳城首府喬治市的文化古蹟，入選世界文化遺產，既懷舊又時尚，」他說，從城裡的斑駁牆面、戰前時期所建的店屋與建築，讓檳城的舊風情別具一格。

▲為了打開檳城的國際知名度，黃茁原發揮廣告人的創意，帶領團隊打造小檳城巡迴亞洲各主要都市。（圖／記者湯興漢攝）

身為廣告人，黃茁原歷經四海航行，到訪過許多國際都會，對家鄉港口的記憶絲毫不減，但當要著手行銷檳城觀光時，如何在亞洲區各主要都市「重現」檳城，成為難題。

從鄭和下西洋以來，華人在檳城生活超過五百年，眾多老屋大宅閒置，街廓屋宅儘管傾頹，仍有說不盡的故事。黃茁原心繫小時候的記憶，透過重現老檳城的街景、手作的人力腳踏車，帶旅人「晃」回舊時代的氛圍裡。

為了打造帶領旅人的人力腳踏車，黃茁原的團隊分頭下鄉尋找老師傅，足足花了四週時間，組裝、拋光及打磨出的手工腳踏車，就像小時候街坊姥爺騎的老車款，載著遊客遁入時光的迴廊中。

「這部人力腳踏車，就像小檳城的象徵，在亞洲主要都市香港、雅加達、曼谷、台北及新加坡巡迴演出，旅人騎上腳踏車恣意漫遊，還能四處品嚐檳城的小吃，我們不是在行銷觀光，比較像是邀請旅客前來體驗，分享自己的故事。」黃茁原說。

▲為了打開檳城的國際知名度，黃茁原發揮廣告人的創意，帶領團隊打造小檳城巡迴亞洲各主要都市。（圖／檳城旅遊局提供）

廣告人的破格創意，讓檳城重新被世人看見。四年來，檳城旅遊局一舉拿下地區內五項大型行銷獎項，一夕成名天下知，檳城自此迎來每年人均上千萬的遊客人數，推升檳城成為馬來西亞人口最多、人口密度最高的島嶼，也是人均GDP最高的州屬。

曾經沒落的港口城市，如今老街商店比鄰，熱鬧興旺。廣告人從天真的理想出發，將數十年來的文化記憶，成為家鄉不可或缺的風景。從平面設計到觀光行銷，黃茁原守望著老宅、指引著文化，帶領遊客寫下一個又一個的故事，讓檳城成為全球旅人的生命地圖亮點。