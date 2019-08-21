火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶、友通資訊總經理蔡其南。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019台灣機器人與智慧自動化展今（21）日登場，佳世達（2352）攜手友通資訊、維田科技、其陽科技、明泰科技等聯合艦隊夥伴，共同展出全方位智慧工廠解決方案，其中今年新展出的「智慧工站」，可以為工廠做到即時人員效率管理，甚至在火災時清點人數。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，明基／佳世達聯合艦隊所擘劃的新世代智慧工廠藍圖，首先是生產流程全面性可視化管理，其次是透過數據收集與分析持續檢視並改善效率，最終目標是將方案模組化、應用到不同產業場域。

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▲佳世達展示「智慧工站」。（圖／佳世達提供）

李昌鴻表示，佳世達今年新展出的「智慧工站」，其設計可蒐集生產過程中站點資料，做到效率監控與人員管理，掌握站別生產效率，以人員管理為例，只要掛個臂章，搭配讀卡器，就可以透過工牌紀錄作業員是否可以做這個工站的難度，或是隨著通過資格考試才能進階等等。

李昌鴻舉例，過去工廠失火無法達到人員全面性可視化管理，不僅有意外發生的可能性，甚至導致消防員在搶救時的判斷失準，但是智慧工站透過工牌可以做到即時清點人數，確保發生災難時，員工是否安全逃離，即時掌握人員狀況。

▲佳世達展示具防疫清潔功能的醫療機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

佳世達今年持續與策略夥伴ABB展出機器人安全協作方案，相較於傳統工業機器人，觸覺感測除了能讓機器人更像人一般靈活操作，也大幅縮短使用機器人的技術門檻，最重要的是還能確保使用上的安全性，並完全符合少量多樣與客製化的製造趨勢。



至於自動化物流系統與智慧倉儲方案方面，AGV取代無效率搬運人力，提高物料到現線的準時性，減少線邊倉提高生產線坪效使用，包括大型汽車物料倉庫與台灣半導體龍頭廠，均已採用明基/ 佳世達AGV解決方案。AMR(自主移動式機器人)結合Robot 和AGV ，採用最新SLAM 的AGV 搭配6軸工業機器人，使用於移動式工站使用，大大節省人力與空間。