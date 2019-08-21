　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻（中）、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶（左）、友通資訊總經理蔡其南（右），帶領大家直擊最完整智慧工廠藍圖。圖／佳世達提供。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶、友通資訊總經理蔡其南。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019台灣機器人與智慧自動化展今（21）日登場，佳世達（2352）攜手友通資訊、維田科技、其陽科技、明泰科技等聯合艦隊夥伴，共同展出全方位智慧工廠解決方案，其中今年新展出的「智慧工站」，可以為工廠做到即時人員效率管理，甚至在火災時清點人數。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，明基／佳世達聯合艦隊所擘劃的新世代智慧工廠藍圖，首先是生產流程全面性可視化管理，其次是透過數據收集與分析持續檢視並改善效率，最終目標是將方案模組化、應用到不同產業場域。

請繼續往下閱讀...

▲佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻（中）、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶（左）、友通資訊總經理蔡其南（右），帶領大家直擊最完整智慧工廠藍圖。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展示「智慧工站」。（圖／佳世達提供）

李昌鴻表示，佳世達今年新展出的「智慧工站」，其設計可蒐集生產過程中站點資料，做到效率監控與人員管理，掌握站別生產效率，以人員管理為例，只要掛個臂章，搭配讀卡器，就可以透過工牌紀錄作業員是否可以做這個工站的難度，或是隨著通過資格考試才能進階等等。

李昌鴻舉例，過去工廠失火無法達到人員全面性可視化管理，不僅有意外發生的可能性，甚至導致消防員在搶救時的判斷失準，但是智慧工站透過工牌可以做到即時清點人數，確保發生災難時，員工是否安全逃離，即時掌握人員狀況。

▲佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻（中）、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶（左）、友通資訊總經理蔡其南（右），帶領大家直擊最完整智慧工廠藍圖。。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達展示具防疫清潔功能的醫療機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

佳世達今年持續與策略夥伴ABB展出機器人安全協作方案，相較於傳統工業機器人，觸覺感測除了能讓機器人更像人一般靈活操作，也大幅縮短使用機器人的技術門檻，最重要的是還能確保使用上的安全性，並完全符合少量多樣與客製化的製造趨勢。
 
至於自動化物流系統與智慧倉儲方案方面，AGV取代無效率搬運人力，提高物料到現線的準時性，減少線邊倉提高生產線坪效使用，包括大型汽車物料倉庫與台灣半導體龍頭廠，均已採用明基/ 佳世達AGV解決方案。AMR(自主移動式機器人)結合Robot 和AGV ，採用最新SLAM 的AGV 搭配6軸工業機器人，使用於移動式工站使用，大大節省人力與空間。

ET快訊
獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就
1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道
影／一張圖看白鹿颱風各國最新路徑！　「一致預測登台機率大」

關鍵字：佳世達,聯合艦隊,友通資訊,維田科技,其陽科技,明泰科技

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

私菸案亡羊補牢！國際航班免稅菸酒電子化管理　下周五上線

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

美再寬限華為禁令促台電信龍頭搶先解禁？中華電澄清：沒有這件事

合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

統新股價連三飆　明起預收款券、每5分鐘撮合

影／台達電秀製鞋機器手臂　耐吉、愛迪達供應商也採用

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

私菸案亡羊補牢！國際航班免稅菸酒電子化管理　下周五上線

觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國

證交所舉行汽車工業業績發表會　邀ARTC副總王正健剖析產業前景

專訪／廣告才子翻身檳城旅遊CEO　勇奪全球十大最佳旅遊城市

美再寬限華為禁令促台電信龍頭搶先解禁？中華電澄清：沒有這件事

合庫名列「大到不能倒」　短期之內暫無增資計畫

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

統新股價連三飆　明起預收款券、每5分鐘撮合

影／台達電秀製鞋機器手臂　耐吉、愛迪達供應商也採用

桃園少女遭囚案新聞曝光　社工：少女心情有波動但還算平和

警察搞烏龍！　無辜男女大學生「路過被當毒梟」警開多槍強拉下車

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售

中職／陳俊秀轟出台南球場史上第1400轟

蔡英文會北市議員討論戰略　阮昭雄：加強中高齡選民溝通

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間是主因

台灣醫護「撐香港」！台大醫院快閃聲援逾百人響應：譴責暴力鎮壓

不斷更新／蘇智傑回敬陽春砲　3局結束桃猿1：1統一

質疑「蔡英文被政治偵防為何沒提告」　王淺秋5小時內又改口了

2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

財經熱門新聞

日圓匯價創8月初以來新低　換新..

台啤8月推出　喝不茫的啤酒

上海商銀現增股價　每股36元

小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均..

大陸廠房遭盜賣　台商10多年心..

華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表..

越南航空啟用旗下首架夢想客機　..

英業達發分紅獎金　平均1-1...

台企銀私募股價　11.95元

分析師：貿易戰才是美元走強元凶

影／終極貨船躍上國家地理頻道　..

遠東推全台唯一跨平台行動支付　..

午後雷雨炸北台！雙北七地區發佈..

君安投顧炒房　梁碧霞遭解職

更多熱門

相關新聞

工業電腦廠搶攻智慧製造商機　友通、其陽、明泰、維田各有佈局

佳世達旗下四家工業電腦廠包括友通資訊、維田科技、其陽科技、明泰科技今（21）日一同在自動化展中秀最新智慧製造方案；其中，專注於網通的其陽及明泰都各自展出5G相關解決方案，搶先布局5G商機。

佳世達「3道錦囊」因應中美貿易戰　第一道回台生產顯示器

佳世達聯合艦隊再添新成員　上半年每股稅後純益0.98元

佳世達斥資18.2億元取得聚碩35%股權

佳世達6月營收創同期新高　聯合艦隊效益發酵

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回應了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面