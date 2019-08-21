影／台達電秀製鞋機器手臂　耐吉、愛迪達供應商也採用

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）今（21）日於自動化展中，首度展示製鞋機械手臂，據了解，台達電製鞋機械手臂近2-3年陸續被台灣的製鞋大廠導入，包括國際品牌大廠耐吉（Nike）及愛迪達（adidas）的供應商也採用。

台達電一向不評論客戶訂單。然而台達電持續在工業自動化少量多樣開發新產品，在電子組裝行業，累計產線種類達數十種，領域從金屬加工、半導體、包裝、製鞋等都有布局。

台達機電事業群總經理劉佳容指出，適逢中美貿易戰對客戶與事業夥伴帶來嚴峻的考驗，但對製造業來說，因面臨缺工與遷廠的挑戰，也帶給工業自動化轉機。

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劉佳容指出，以台達電可程式控制器(PLC)智能製造示範產線為例，導入自行開發軟硬體整合方案完成全面智能化後，可提升產能約70%，同時減少約35%的生產使用面積，更將直接人力人均產值提升3至5倍。

除了製鞋機械手臂，台達電近期亦協助台灣知名PCB廠在半年內完成設備通訊規格統一以及導入測試，實現機聯網與可視化，最終成功串聯全廠共350台設備，達到整線智能化成果。據了解，目前已有10多家PCB業者導入此方案。

▼台達電自動化展展出製鞋機器手臂。（圖／業者提供）

▼台達電自動化展展出鎖螺絲機械手臂。（圖／業者提供）

▼因製鞋三雄導入台達電機械手臂，台達成為Nike生產夥伴。（圖／Nike提供）