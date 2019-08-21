中美貿易戰業者「洗產地」挨罰　經濟部：6件偽標案已裁罰

▲經濟部今（21）日表示，將嚴懲產地標示不實業者，以避免影響我整體對外貿易利益。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，有業者以「洗產地」來避免高關稅，經濟部今（21）日表示，自去年十月起海關陸續查獲15件洗產地案，國貿局已就課稅區的6件偽標案件予以裁罰，其餘4件積極調查中，並持續與財政部、交通部等通力合作，透過海關加強查驗出口產地標示。

國貿局官員表示，經濟部嚴懲產地標示不實業者等，以避免我國成為「洗產地」的受害者，導致影響我整體對外貿易利益。

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依據統計，在海關查獲的15件洗產地案件中，其中11案（塑膠產品、不鏽鋼品、靜電標籤、電腦、手錶、矽二極體、試紙、機械）係於課稅區及物流中心產地查獲標示不實，2案係自貿港區（燈具、蠟燭）之偽標產地，以及2件海關出口報單產地申報不實（均為自行車）。

國貿局官員指出，已就課稅區的6件偽標案件予以裁罰，其餘4件積極調查中，另物流中心（不鏽鋼產品）個案，則係進口商主動發現後自行申請退關，爰未處分。對於其他海關主管案件（自行車、燈具及蠟燭），由海關裁罰。

經濟部表示，為向進出口業者說明政府防杜違規轉運措施、美國原產地認定及關務詐欺調查等，迄今除與公協會合作辦理12場說明會外，亦透過國貿局Line@、臉書及電子報等簡要說明。未來亦將持續透過公協會向進出口業者說明。