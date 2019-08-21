深耕20年　一銀柬國營業據點年底將達10處

▲第一銀行金邊分行。（圖／第一銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

一銀新南向再傳捷報，一銀今（21）日表示，柬埔寨金邊分行再獲得柬埔寨國家銀行核准於金邊市區增設「登高支行」、「新速支行」2家支行，預計今年底可以正式營運，屆時一銀在柬埔寨營運據點將達到10處。

第一銀行表示，金邊分行成立於1998年，在柬埔寨已經紮根超過20年，是最早進入柬埔寨的台資銀行，也是第一批進入柬國的外資銀行，近來為了響應政府的「新南向政策」，積極布局東南亞金融市場，不斷擴大金邊分行整體營運規模，自2009年至今已經在大金邊市及暹粒市設立8個營業據點。一銀表示，加計這次所核准的支行，在柬埔寨營業據點將達到10個營業處。

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第一銀行表示，隨著柬國經濟快速成長，首都金邊市發展迅速蓬勃，如同台灣在70、80年代，外縣市居民紛紛前往台北打拚，柬國外省鄉鎮人口正大量移入大金邊地區，柬國政府著眼金邊市中心建設已趨於飽和，配合首都擴張需要，積極開發周邊新市鎮。

這次所獲准的「登高支行」及「新速支行」分別位於大金邊市南北區，集結首都金邊市於勞力、資金及各方技術的挹注，發展潛力甚佳，未來將搭配現有8個營業據點，由點串聯成線，進而擴展成面，提供柬國台商及當地客戶完整服務。。

無獨有偶，合庫今日舉行法說會，也提出新南向海外拓展的計畫，合庫今年規劃增設柬埔寨堆谷支行及寮國永珍分行，已經在6月取得當地的主管機關核准籌設，也同樣預計在今年底完成，海外據點增至24處。