台股跨不過月線、季線...短期處震盪整理格局　未來走勢看這兩重點

▲ 台股若無法突破月線、季線，短期將持續震盪整理。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股一反美股下跌走勢，今（21）日在平盤上下狹幅震盪，收盤小漲3點，收在10,525點，成交量1088.32億元。三大法人合計賣超25.82億元，其中自營商賣超7.41億元，投信買超8,834萬元，外資及陸資賣超19.29億元。

台新投顧副總黃文清表示，華為禁令延後、雙方開始進一步談判，再加上香港情勢相對較緩影響，台股跟著亞股齊揚，但仍無法突破月線與季線關卡，短期間仍會處於震盪整理格局。

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黃文清指出，近期盤面觀察重點有兩部分，一為貿易戰會持續往後延長，將影響iPhone、NB等消費電子產品旺季；此外，華為的禁令尚未完全解除，對相關廠商的表現來說較為不利。

而近期表現良好的族群，延續今年初以來的趨勢，5G等相關個股表現持續看好。另外還有部分選舉行情，目前兩黨候選人都已確定，可以關注受到政策利多助長的個股，這部分影響可能一直持續到年底。

展望台股未來表現，黃文清認為，台股看起來仍有成長空間，但若未先站上季線與月線則很難突破；另一方面，外資近期回流速度緩慢，對台股的看待也不是非常正面，這部分也可以再持續追蹤觀察。