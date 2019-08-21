工業電腦廠搶攻智慧製造商機　友通、其陽、明泰、維田各有佈局

▲佳世達旗下四家工業電腦廠參與自動化展。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

佳世達旗下四家工業電腦廠包括友通資訊、維田科技、其陽科技、明泰科技今（21）日一同在自動化展中秀最新智慧製造方案；其中，專注於網通的其陽及明泰都各自展出5G相關解決方案，搶先布局5G商機。

其陽（3564）展出SCB-6013、SCB-1924、SCB-6990等三款x86架構資安網通平台。其中SCB-6013選用Intel APL-I X5處理器，可協助製造業者建立工業等級防火牆。

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另外，SCB-1924則是搭載第2代Intel Xeon可擴充處理器晶片組，可根據客戶產品規劃及應用需求，選用各式擴充模組，搭配不同傳輸介面及傳輸速度1G/10G/40G/100G；SCB-6990為Intel Denverton晶片組，支援Intel QAT security acceleration，並可安裝3 x SIM以滿足客戶在WiFi/LTE/5G等通訊需求，搭配不同傳輸介面以獲得最符合SD-WAN實際需求的最佳效能。

明泰展出5G企業專網解決方案，包括雲接入網（Cloud-RAN）、邊緣運算系統（MEC）、小型基地台（Small Cell）以及5G感測與控制設備等產品。

▼友通智慧工廠解決方案。（圖／記者周康玉攝）

透過5G高速、低延遲特性，提高工廠在資料收集、資料傳輸、資料應用等各個環節的速度與效能，客戶再結合後端的大數據資料，就能掌握全方位的生產數據，以提高生產效能。舉例來說，客戶透過5G監控生產線的粉塵、溫濕度、產線設備、並進行人員影音通訊等功能，以降低因設備故障所造成產線停機的頻率。

友通則是展出自主研發的Wi-SUN遠端環境監控、強固型嵌入式運算、MERLIC工業級機器視覺等三大解決方案。其中，Wi-SUN遠端環境監控設備涵蓋了遠距離通訊、低功耗、符合成本效益等特性，結合週邊溫濕度感測器與友通無風扇系統。

維田科技則是強固防鏽工業設備的專家。針對工廠環境的特殊場域，維田展出「智慧倉儲應用雙顯示工業級車載電腦」與「國際防爆認證危險環境應用不鏽鋼工業電腦」兩大產品。前者為智慧倉儲之堆高機、工具機、工程車應用，後者則是已通過國際防爆認證。

▼佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻（中）、佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶（左）、友通資訊總經理蔡其南（右）。（圖／記者周康玉攝）