Apple Card安全偵測有玄機　16位數卡號供萬事達卡與高盛識別...若遭破解立刻終止

▲Apple Card於20日正式在全美發行。（圖／翻攝自Apple）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果20日正式在全美推出與高盛證券（Goldman Sachs）及發卡組織萬事達（MasterCard）合作發行的Apple Card信用卡服務。隨著卡片的發行，高盛稍早向內部發布備忘錄，慶祝Apple Card的推出，而萬事達卡則出面詳細介紹了Apple Card的安全性。

萬事達卡北美業務總裁沃斯柏格（Craig Vosburg）20日在CNBC節目Squawk Alley上強調，蘋果最新的「數位優先」信用卡為用戶提供更強的安全性。他指出，萬事達卡以只有該公司及高盛能識別的方式拚出16位數的卡號，「我們知道它的用途，我們也知道它應該與蘋果設備一起使用，如果它出現在其他地方，我們會知道它已被破解，我們會馬上終止它。」

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Apple Card的實體卡面並無載明卡號、安全碼及到期日，正面僅有蘋果的商標，及持卡人的姓名，背面則有高盛及萬事達卡的Logo。卡片的詳細資訊將記載於iPhone中的「錢包」（Wallet）應用程式，即便是使用實體卡片消費仍需透過iPhone解鎖才能刷得過，因此儘管卡片遭竊或遺失仍無須太過擔心遭盜刷。

卡片正式發行，不僅在網路上引起熱議，蘋果的合作夥伴高盛也相當興奮。據CNBC報導，高盛執行長所羅門（David M. Solomon）20日向內部發布備忘錄慶祝Apple Card的推出，他表示，雖然高盛與蘋果的新合作關係相當重要，但也僅是一個開端，「在未來的幾十年裡，我希望我們成為消費者業務的領導者，就像我們的機構和企業業務一樣，以客戶為中心是我們所做的一切的核心。」

高盛銀行正在為Apple Card的新客戶進行核卡批准，據悉，申請者獲准通過率相當高，一些次級貸款借款人都已經被接受。據外媒透露，從一開始，蘋果就希望銀行合作夥伴能夠創建一個技術平台，該平台將在法規和負責任貸款的範圍內，盡可能批准其1億多美國iPhone用戶，符合科技巨頭為客戶提供良好用戶體驗的願望。