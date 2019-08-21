遠東推全台唯一跨平台行動支付　HAPPY GO卡900萬會員更方便

▲ 遠東集團今天召開記者會，推出全台唯一一個跨平台行動支付App。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

遠東集團今（21）日舉行HAPPY GO Pay 點金GO未來記者會，主要是為了因應現代消費型態的改變，所推出的全台唯一跨平台行動支付App，遠東集團綜效暨零售規劃總部執行長李靜芳提到，HAPPY GO是全台唯一一個擁有900萬會員的集點卡，現在把它升級，變成行動支付並跟7大銀行合作，只要用它就可以直接消費、累點、兌點，讓消費行為變得更方便。

李靜芳表示，目前已經整合集團底下六大通路都可使用「HAPPY GO Pay」；HAPPY GO在15年前推出，至今已經累積了900萬名活躍會員，為了讓卡友有更好的服務，今年上半年一直陸續推出各項數位化的新服務，現在只是讓這項服務更加提升，讓卡友可以更便利的接收特約商店優惠及各式最新消息。

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另外，更攜手日本DOCOMO，推出全台第一個以手機App跨境累兌點及轉點服務，為的就是透過App共同點數的雙向串聯打造亞洲最大點數生活圈。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳指出，HAPPY GO Pay將從遠東集團的零售百貨通路為中心出發，藉由在點數、支付、場域的優勢與經驗，將逐步拓展到集團以外的通路，未來的應用場景，將從實體場域、O2O，甚至跨境都能進行累點或兌點服務。

梁錦琳說，目前HAPPY GO Pay 與遠東銀行合作，發展出金流Open API，未來只要透過API即可為HAPPY GO特約商店提供行動支付、刷卡、付款、退款、請撥款查詢與對帳等功能。並且透過這項完整的整合點金支付流程，消費者無須再出示實體會員卡，即能進行點數折抵、還能跨通路使用。

最後遠東集團表示，HAPPY GO Pay首波上線即可在遠東百貨、遠東SOGO、Big City遠東巨城購物中心、遠企購物中心、愛買與CitySuper等集團六大通路使用；且App還可綁定遠東商銀、花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行、華南銀行、第一銀行等七大銀行信用卡，以滿足消費者便利消費安全的購物需求。

▲遠東集團董事長徐旭東（圖／記者余弦妙攝）

▼遠東集團董事長徐旭東示範HAPPY GO PAY使用。（圖／記者余弦妙攝）