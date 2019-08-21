NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

財經中心／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)21日否准東森得易購公司(以下簡稱東購)申請新設3個東森購物台申請案，東購對此結果表示遺憾、無法認同，更對NCC否決東購近年提升經營品質、廣泛獲消費者好評、擴大投資增加就業機會的努力，表達強烈不滿與失望，東購將對此裁決將依法進行行政救濟。



東購強調，「NCC此決議與政府振興經濟發展背道而馳，東森購物長期以來會員滿意度各方滿意度都相當優良屢獲得獎，但是NCC僅就所謂的個資法問題、罰單問題甚至節目定位的問題，而否決了我方的頻道申請」



東森得易購這次申請案是在原有5個「東森購物」頻道之外，再增加申請3個，命名為東森購物6、7、8台。東購指出，如果NCC認為東購是因為頻道太多，可能有寡占市場之虞，東購認為，電視購物與其他零售通路的規模差距非常大，統一超商年營業額超過2000億、新光三越百貨也達800億元，momo網購超過400億 元、PCHOME也有350億、而東購僅150~180億元，可說小巫見大巫，不可能有市場壟斷的問題。



▲東森購物網2019年剛獲獎，也是連三年獲工商時報服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎。 （圖／東森購物提供）



事實上，東購新申請的3個購物台只會在中華電信MOD播出，且是為了傳播發展潮流分眾市場所做的全新規劃，而非在傳統有線電視台播出，新的計畫也會招募上百位新員工加入，如今一切計畫因NCC的一念之間被迫中止。



新的購物頻道雖增加使用的頻寬，但MOD頻寬沒有上限，不會有佔據寬頻防礙其他電商進入MOD市場的問題，反而會因為分眾內容的規劃，可以增加差異性服務，對數位電子商務、觀眾選擇性，都是引領新發展的機會。



針對NCC認似是而非的否准理由，東購嚴正聲明如下：



一、與既有的5個購物頻道區隔不明顯

東購：新申請的3個購物頻道只在中華電信MOD播出，是為了分眾市場所做的全新規劃，而非在傳統有線電視台播出。業者願意增加投資、勇於嘗試新型態電視商務，是數位匯流發展下才可能有的分眾商務機會，主管機關不能輕易抹殺。



二、既有購物頻道違法裁罰案件偏高

東購：以主管機關衛生局通知查詢託播通知淨化下架件數，東購近3年整體數字呈現下降。東購因為總共有5個頻道，違規總數量雖然較多，但平均單一頻道的數量與同業的差別不大。且在這次申請過程中已精進作業流程增加內控人員，並承諾NCC具體的降低違規次數，如果做不到就撤回執照。



在購物消費爭端部份，交易雖然難免有爭議，但以東購每年交易量超過700萬筆來看，爭議數量微乎其微，與消費者的爭議案件都已妥善處理，這都有數字可以證實。



三、資料保護機制未臻完善、消費者資料保護執行能力尚有疑慮

東購：已與香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司簽署合約,由該公司進行ISO27001國際資訊安全之驗證。資安是購物台、購物網站如生命般重要的事，一定會以最嚴格標準執行，並已具體承諾NCC將於108年10月底前取得ISO 27001。





▲東森購物獲2018《遠見雜誌》第一線服務人員服務品質大調查，購物網站類冠軍。（圖／東森購物提供）



針對NCC指出的東森購物的缺失，東購強調，多年來客戶的支持是鐵一般的事實，東購獲得外界獎項不計其數，包括2016獲頒工商時報「卓越服務獎」購物網站類第2名；2017獲頒工商時報「服務大評鑑」大型購物網站第1名、BUTY BABY 面膜獲「比利時評鑑金獎」、第10屆韓國採購交易大展「全球大買家獎」；2018《遠見雜誌》2018「遠見五星服務獎」網購類第一名、工商時報「2018臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎；2019東森購物網連三年獲工商時報服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎。

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