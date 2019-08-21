宇瞻傳捷報！強固型記憶體XR-DIMM獲航太級認證

▲宇瞻強固記憶體XR-DIMM獲航太級認證。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

記憶體廠宇瞻（8271） 近年來積極針對利基型應用開發工規記憶體模組，今（21）日21）日宣布，最新強固型記憶體XR-DIMM率先通過美國RTCA DO-160G測試，成為全球首款具航空機載設備認證的工業級記憶體模組，目前已向全球知名國防、車載客戶送樣。

宇瞻DDR4 XR-DIMM強固型記憶體自去（2018）年發表以來，吸引國防航太、軌道交通與車載等垂直應用積極詢問，且不乏全球一線廠商。

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考量高度震動與衝擊環境下，可能產生的產品可靠度與資料傳輸穩定度問題，宇瞻XR-DIMM以優異的抗震設計回應市場需求，領先業界取得美國軍規MIL-STD-810G與航空機載設備RTCA DO-160G雙重抗震認證，為工規記憶體模組的強固性與可靠度創下新的里程碑。

目前全球國防、軌道交通與車載系統，仍以使用標準型記憶體模組為主；不同於標準型記憶體模組透過金手指（gold finger）和記憶體插槽與主機板連接、傳輸資料，宇瞻XR-DIMM使用創新的300針強固連接器和安裝孔設計，可與主機板穩固接合，使客戶系統運行於顛簸的路線或海面時，仍可維持高度抗震特性，滿足工業應用高階利基市場對記憶體產品可靠度的嚴格要求。



