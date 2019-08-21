跆協大門深鎖臨時理事會議受阻 找鎖匠開鎖中

記者洪偵源/台北報導

跆拳道協會21日原訂下午1點30分進行臨時理事會議，但會議地點卻被跆協大門深鎖，目前決議找鎖匠開門進入

臨時理事會議原訂在北市中山北路六段的跆協會議室舉行，但時間到卻無法進入，據了解辦公室的大門被鎖上，協會大半成員在苗栗的全青賽會場

跆協副理事張火爐表示，臨時理事會議已報請內政部與體育署核准，並有體育署代表出席，且21日是上班日，怎可能沒人在

最後決議找鎖匠開門，目前正在處理中，張火爐表示一定要把會議完成，因已報請內政部和體育署，地點依照規定無法隨意更換