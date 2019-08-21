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工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造

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▲工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「驅控整合協作型手臂」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（21）日在「2019台灣機器人與智慧自動化展」，展出4大智慧機械成果，其中首度曝光的「智慧砂帶機與亮面瑕疵檢測系統」，已經協助全球水上摩托車螺旋槳大王般若科技進行葉片整型與量測；還有「線上即時3D視覺檢測系統」助攻航空工業製造大廠漢翔檢測大型航太零件。
 
根據國際機器人聯合會統計，去年全球工業機器人出貨量達歷史新高到38.4萬套，成長1％，包括汽車、電子、食品和飲料、製藥、塑料和金屬等行業的機器人應用都出現增長；而全球個人與家用機器人市場預估至2021年銷售台數將逾4千萬台，銷售金額將達121億美元。

▲工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲工研院展示「智慧砂帶機與亮面瑕疵檢測系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，全球機械產業面臨少量多樣的生產挑戰，因此工研院開發高階且跨領域的創新機器人技術，譬如整合多功能的機器人與檢測系統，並投入機器人聯網標準的研發，為產業突破智慧製造的升級瓶頸，今年更是在智慧自動化展秀出4大亮點技術。 

其中首度曝光的「智慧砂帶機與亮面瑕疵檢測系統」，主要是從前水五金產線的砂帶機，通常一台只有一種功能，僅能研磨或拋光，但工研院展出的「智慧砂帶機」配置兩種粗細砂帶，搭配亮面瑕疵檢測系統，能一台完成由粗到細的研磨、拋光及檢測瑕疵。

同時，砂帶機具備多接觸輪設計跟旋轉平台，能改變砂帶形狀、寬度跟角度來符合各式工件形狀，還可旋轉砂帶機台配合機器手臂研磨，減少研磨死角，而亮面瑕疵檢測系統結合人工智慧影像檢測，有助判斷工件是否有瑕疵、降低人工檢查時間，三合一的機型設計，可有效節省工廠用地。

此外，智慧砂帶機除了應用在水五金產業，今年更跨足葉片研磨製程，協助全球市佔率逾90％的水上摩托車螺旋槳大王般若科技研磨螺旋槳葉片及分析葉片品質，提高產品良率。

▲工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「線上即時3D視覺檢測系統」。（圖／記者姚惠茹攝）
 
至於「線上即時3D視覺檢測系統」，主要是打破傳統機器手臂採用的檢測設備，通常僅具備2D或3D視覺檢測功能，現在結合機械手臂，可同時進行2D跟3D視覺檢測，更能檢測大範圍、高曲度的工件，在單站即能完成多樣化產品檢測需求，可應用於航太、車輛運具零組件、模具射出、沖壓成型產品的檢測，並已與漢翔工業合作開發加工量測系統，對其高曲度、大面積工件進行視覺檢測。

▲工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示高自由度「仿生手爪」。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院開發高自由度「仿生手爪」，除了五根手指頭都能動，更採用機械控制與彈簧設計技術，使手指頭在碰撞硬物時能反彈，降低義肢毀損的情形，提供身障人士使用，還能抓取形狀不規則與軟性物件，解決從前機器手臂的末端夾具只能抓取特定外型或硬物的痛點，適用工廠上下料、賣場貨品和牲畜飼養場巡檢。

▲工研院自動展秀4大亮點　助漢翔、般若進攻智慧製造。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「驅控整合協作型手臂」。（圖／記者姚惠茹攝）
 
工研院這款「驅控整合協作型手臂」具備高精度、輕量化、驅控模組化等優勢，除了整合馬達、感測器、電源轉換等元件，還可依不同需求組成多軸機械手臂，手臂總重約12 kg，荷重約5kg，其中的穿針動作可以展示高精度的效能(重複精度±0.02mm)，可應用在工業生產、機器人教育訓練、DIY市場等領域。

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關鍵字：工研院,自動展,漢翔,般若,智慧製造

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