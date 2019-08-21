東元秀出導覽型機器人　法人預估未來業績拚破億

▲東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉，介紹自家開發的導覽型機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

2019台灣機器人與智慧自動化展今（21）日登場，東元集團首次展出導覽機器人，並看好機器人未來商機，除了台灣市場之後，還將拓展中國大陸、東南亞等市場，預期明年接單大幅成長，法人預估，東元機器人業績到今年7月已突破千萬元，未來業績可望上看億元。

今年展場選在南港展覽館，東元集團以「物聯預測、啟動升級」為主題參展，聯合旗下東元電機、東捷資訊、東訊、安華等關係企業，推出多項以物聯網監控工廠設備的解決方案，達到機台預測維修、產線機電節能等功能，甚至提供互動診斷和智慧自動派工。

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東元繼摩斯送餐機器人之後，今年首次展出導覽機器人，除了語音導覽服務，更加入影像資訊與語音輔助互動，配合導覽的進行，機器人胸前的平板電腦螢幕上，會顯示更多的文字資訊和動態畫面，加深參訪者的印象。

東元自動化暨智能系統事業部協理林勝泉表示，原本智慧移動平台就擁有的光學雷達掃瞄、建圖、避障、避停等功能，使得東元導覽機器人可適應於不同環境與場域，移動能力更優於其他競爭品牌，而且系統相通，只需針對不同領域搭配，未來計劃和醫療、保全業合作。

林勝泉指出，收餐機器人的訂單已經超過10台，預計今年第4季就會開始出貨，整體包括送餐和收餐服務型機器人業績到今年7月已突破千萬元，因此未來除了深耕台灣市場之外，還將拓展中國大陸、東南亞等市場，預期明年接單可望大幅成長。法人預估，東元機器人未來業績可望上看億元。