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錢櫃合併好樂迪案闖關又失敗！　公平會第四度駁回

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▲▼ 好樂迪。（圖／資料照）

▲好樂迪與錢櫃合併案再度被公平會駁回。（圖／資料照

記者余弦妙/台北報導

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪申請合併，但公平會今天再度打回票，不同意合併，這已經是公平會第三次駁回此案。

回顧以往，錢櫃跟好樂迪曾在2003年申請合併，當時曾獲公平會有條件通過，但最後合併談判破局；2006年，兩家公司再次申請結合，這回遭公平會禁止，擔心合併後市占率過高、影響消費者權益。業者提訴願後，行政院要求公平會另為適當處分，公平會在2008年再度禁止結合，後來業者提出訴願，行政院要求另為適當處分，公平會又在2009年第三度禁止結合，行政院駁回訴願，業者不服打行政訴訟，2011年最高行政法院判公平會勝訴定讞。

請繼續往下閱讀...

今年2月，錢櫃再度宣布，擬以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外股份，好樂迪將成為錢櫃百分百子公司，合併後股本不變，兩家仍維持「雙品牌」經營，並依法向公平會申請合併。

公平會指出，為審議本案，除函請主管機關及相關事業提供資料及意見，並委外辦理「視聽歌唱服務之消費者行為調查」，更於6月間召開座談會，除邀請錢櫃及好樂迪與會，就本結合案進行報告，並邀集學者專家、相關產業主管機關、消費者保護主管機關、上下游業者及水平競爭業者，針對本結合案有關市場界定，結合後對國內唱片、音樂著作權授權及視聽歌唱服務影響等事項，充分討論，廣納各界意見。

公平會另表示，經衡酌參與結合事業在結合前即為市場上前2大業者，相互為最主要競爭對手，結合後直接相互競爭態勢消失，將顯著減損市場競爭機能，有提高價格高度誘因與能力，消費者或競爭者並無法有效對抗、抑制。另徵詢各界意見，亦有上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，以及消費者保護團體等，表達本結合案有限制競爭疑慮。

公平會進一步指出，本結合案對參與結合事業自身雖有明顯經濟利益，但參與結合事業對本結合案相關不調漲價格、不減少服務內容等承諾，無法解決結合。長期而言，市場因消除主要競爭對手所產生提高價格之誘因，是故整體經濟利益並不明顯。該會綜合評估各項因素後，認為本結合案整體經濟利益，明顯小於限制競爭之不利益，爰依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合

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關鍵字：好樂迪,錢櫃,公平會,合併

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