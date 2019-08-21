柯文哲與新創對談　如何用區塊鏈落實節能減碳

▲區塊鏈新創邀台北市市長柯文哲及台北市資訊局局長呂新科一同進行對談，如何利用區塊鏈技術協助節能減碳落實。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

區塊鏈新創MaiCoin集團今（21）日舉辦「AMIS區塊鏈講座」，並邀請台北市市長柯文哲及台北市資訊局局長呂新科一同進行對談，如何利用區塊鏈技術協助節能減碳落實。

柯文哲在座談中指出，面對全球暖化及氣候變遷議題，台北市政府為實現城市永續發展，希望透過整體規劃，導入智慧項目發展，將臺北市打造成低碳且宜居的城市。近年因為氣候變遷的影響，台灣越來越常面對極端氣候所帶來的災害，為了因應未來挑戰，碳排放就是其中一項重要議題，許多的先進國家或地區亦開始導入碳權交易的概念，碳有價格、成本化後，將能促進綠色經濟的發展；此外，各國政府致力於推動減碳、減排，符合臺北市政府推動環保永續城市之宗旨，也樂見臺灣能在相關減碳機制上做出重要貢獻。

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MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉則表示，MaiCoin集團持續關注台灣如何在節能減碳議題上發揮自身優勢，目前也積極推動碳權代幣發行，希望運用區塊鏈技術推出具有流動性與便利性的碳權交易平台，透過平台實作幫助主管機關了解碳權交易市場的監管議題，期待能夠間接促成相關法規之修訂，讓台灣在全球暖化議題上也能夠盡一份心力。

會後，劉世偉也致贈柯文哲AMIS技術團隊所開發的冷錢包「AMIS Wallet」；而該團隊所研發的冷錢包是有感於全球加密貨幣平台遭駭事件頻傳而開發，這是利用門檻式簽章方案（TSS）技術以強化錢包安全性，AMIS運用安全多方計算（MPC）的密碼學技術，可達到於伺服器上不存放私鑰，卻可透過多方計算產生合法簽章，大幅提昇數位資產之安全性，AMIS Wallet的主要優勢在於服務器上不會儲存任何私鑰，目前業界交易所都是因為服務器被駭而被盜。

AMIS Wallet不存放私鑰，但服務器可算出合法簽名，足以傳送交易，並且多方計算過程就像是層層簽核的流程，可以避免傳送的過大的金額，或提前檢查收方地址是否在黑名單內等強化交易流程；此外，AMIS帳聯網公司運用階層式祕密分享的方式將簽章切分成不同拼圖 (Shares) 給不同持有者，並考慮組織垂直的階層性，透過設計不同 level 的拼圖 (Shares) 來實現 Accountable Threshold Signature 的方式，以達到「釐清責任歸屬」的目的，才能因應洗錢防制法或是其他法規，以合法合規為目標以達到主管機關的要求。