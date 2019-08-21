觀天下公聽會22日登場！檢驗蔡明忠實質控制有線電視王國



▲泛富邦有線電視集團水平整合示意圖（製表／記者陳世昌）



記者陳世昌／台北報導



新北市「觀天下」有線電視系統9年一次的換照申請，NCC破天荒在22日舉行公聽會，除了就檯面上的黨政軍老問題，更重要的是將檢視「觀天下」背後的富邦集團大董蔡明忠，其個人在有線電視業垂直、水平整合上的實質影響力。業界人士直言，整個富邦蔡家在有線電視的實質影響力包括，有線電視系統市佔超過三分之一、頻道代理超過30%、系統用戶採購權將近五成，已逾越了法定上限，就看NCC有沒有面對的決心還是決定要與之妥協。



NCC平台事業管理處代理處長蔡國棟表示，NCC已通知公聽會有關的觀天下、台固媒體、大富媒體科、台灣大哥大代表人出席，但無法確知對方是否出席或是由誰出席。



根據經濟部的公司登記資料，觀天下是台固媒體百分之百投資、台固媒體是大富媒體科技百分之百投資、大富媒體科技是台灣大哥大百分之百投資，而觀天下董事長、台固媒體總經理、台灣大總經理都由林之晨擔任；台固媒體董事長、大富媒體科技董事長、台灣大董事長都由蔡明忠擔任。



▲泛富邦有線電視集團垂直整合示意圖（製表／記者陳世昌）



另一方面，凱擘有線電視是大富媒體百分之百投資，大富媒體是由蔡明忠個人資金投資；大新店民主、屏南有線電視是浩嗚公司百分之百投資，浩嗚是荷蘭商 W.P.V. Holding B.V.百分之百投資。多年前蔡明忠收購凱雷私募其金投資的台灣有線電視，其中就包括有荷蘭商 W.P.V. Holding B.V.這家公司也在收購範圍。



業界認為，若林之晨、蔡明忠2人可以出席22日的公聽會，並對外界說明對台固、凱擘、浩嗚三家的公司實質控制關係，將更有利於釐清泛富邦集團在有線電視水平、垂直整合上的實質影響力。