雇主溢繳就業安定費免煩惱　勞動部主動通知退費

▲勞動部將主動寄發雇主溢繳退款申請書。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣不少雇主聘請外籍移工時，會有重複繳費或移工聘期資料異動，會有溢繳情況產生，對此勞動部將會在寄發就業安定費繳款通知單時，一併附上「溢繳就業安定費核退申請書」通知雇主，讓雇主可以快速辦理退費事宜。

根據「就業服務法」規定，雇主只要聘請1名移工，就必須依照雇主聘僱外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定之工作繳納就業安定費，每個月應繳交1900至1萬元不等。

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勞動部表示，雇主有時候會出現因重複繳費或移工聘期等資料異動的緣故，而有溢繳就業安定費的情形。為便利雇主申請退還溢繳的費用，勞動部於每年2、5、8、11月要印製及寄發就業安定費繳款通知單前，針對扣除當期應繳就業安定費金額後仍有溢繳情形的雇主，主動檢附核退申請書通知雇主辦理申請退費，107年度合計已通知溢繳的雇主人數達6028人。

勞動部指出，收到核退申請書的雇主，只需填寫簡單資料，並提供身分證明文件及雇主本人的金融機構或郵局存摺封面影本，即可向勞動部申請退費，且經審核無誤後，就會立即將溢繳款項直接匯入雇主帳戶；至於不方便提供金融機構或郵局帳戶的雇主，也可以選擇以郵寄開立劃線且禁止背書轉讓的支票的方式辦理退費。

最後勞動部提醒，雇主應確實在核退申請書上簽名或蓋章（法人則應加蓋大小章），並依申請書說明檢附身分證明文件及雇主的存摺封面影本，就能在最短的時間內完成退費手續。

▼勞動部勞動力發展署主動通知雇主溢繳就業安定費。（圖／勞動部提供）