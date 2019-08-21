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千名AI種子打造原生時代　微軟攜手Google推AI實作營向下紮根

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▲行政院科技會報辦公室指導規劃的「高中職生AI紮根系統活動」，今（21）日於台灣微軟總部舉行結訓典禮。（圖／記者林淑慧攝）

▲行政院科技會報辦公室指導規劃的「高中職生AI紮根系統活動」，今（21）日於台灣微軟總部舉行結訓典禮。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

為培育AI產業所需之數位人才，由經濟部主責推動、號召台灣微軟、Google舉辦一日實作營，為全台來自138間學校、1052位學生打造AI線上課程，讓台灣AI人才向下紮根已現成效。

行政院科技會報辦公室指導規劃「高中職生AI紮根系統活動」，由經濟部主責推動、教育部國民及學前教育署協辦，並由資策會集聚產官學培育能量，今（21）日於台灣微軟總部舉辦結訓典禮。

請繼續往下閱讀...

經濟部長沈榮津表示，人工智慧產業已是現在的國際發展趨勢，台灣微軟與Google產業能量，共同研發適合高中職生的AI課程，並透過一日實作營紮根在地學生的AI素養，不僅能加速培育產業核心人才，為台灣產業帶來創新的轉型動能。

台灣微軟總經理孫基康表示，今年的AI課程著重啟發學生的學習興趣，以及認知體驗AI應用的重要性，透過實際實作的課程，帶領學生具備成長式思惟，以期成為推動產業轉變的關鍵種子。

特別的是，今年報名AI課程、全台來自138間學校的1052位學生中，有六成為中南部學生，而且全台參與課程之女性學生達四成，也顯示AI領域並非理工學科或是男性的專長。

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關鍵字：AI,經濟部,沈榮津,台灣微軟,孫基康,Google

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