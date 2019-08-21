又萌又厲害！緝毒犬中黑色拉拉反應最快　咖啡色最可愛

▲根據關務署的觀察，緝毒犬中黑色拉拉聰明又靈敏。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

培育緝毒犬等多年的關務署的觀察，拉布拉多是犬種當中智商最高的，但不同顏色也有不同的性格，黑色最為靈敏聰明、土黃色個性最為溫和；咖啡色外表最可愛，但是相對來說，反應就沒有黑色來的迅速。

台灣向澳洲學習培育緝毒犬已經小有成果，使得許多國家尤其是越南最為積極，想要向台灣學習培育緝毒犬的經驗，提高當地國家查獲毒品的成效，顯見台灣培訓緝毒犬已經有一定的成績。

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關務署表示，現在在線上執勤的緝毒犬約有38隻，但是海關希望可以達到60隻，關務署說，一般培育幼犬成為緝毒犬並不容易，通常7~10隻幼犬只有三成的犬隻可以執行緝毒工作，但是無法成為緝毒犬犬隻，則可轉做防爆犬、搜救犬、偵查犬、檢疫犬、緝菸犬。關務署提醒，千萬不要餵養緝毒犬外食，有些民眾、旅客看緝毒犬可愛，都會想要餵食，但是「緝毒犬吃到麥當勞，就等於報廢掉了」。

而且緝毒犬近年勞苦功高，根據關務署統計，緝毒犬105年查獲毒品的數量有376公斤、106年有400公斤、107年有3204公斤，今年前8月也查獲了破千公斤，達到1267公斤，保護社會安全有極大的功勞。

而培育緝毒犬多年的關務署表示，拉布拉多是在犬種當中，智商非常高的犬隻，但不同顏色也會有不同的性格，黑色最為靈敏、土黃色是性格溫順、而咖啡色外表最為討喜，也深受民眾喜愛，但是反應就沒有黑色來的快。

▼緝毒犬以拉布拉多居多。（圖／關務署提供）

