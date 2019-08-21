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勞團爭取「防災假」！　勞工若在颱風天出勤要有交通津貼

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▲▼ 專櫃工會今召開記者會表示，希望勞動部盡快通過防災假，保障勞工權益。（圖／記者余弦妙攝）

▲專櫃工會今召開記者會表示，希望勞動部盡快通過防災假，保障勞工權益。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣專櫃暨銷售人員產業工會今（21）日召開記者會，公布專櫃人員在颱風天出勤狀況的問卷調查結果，調查顯示，有81%以上的專櫃人員在政府宣布停班課後，如果不上班，會被百貨公司以空櫃、曠職等理由開罰500元至5000元不等，逼得專櫃人員只能冒著風雨到班，工會因此強烈呼籲，勞動部盡快推動「防災假」。

專櫃工會理事張乃芃表示，颱風天就算政府單位公告停班課，百貨公司的專櫃人員還是要照常出班，且大多專櫃人員都是以機車為交通工具，冒著大風大雨上下班，是非常危險的，她舉2015年蘇迪勒颱風襲台為例，台北新光三越一名櫃姐騎車返家途中，遭到大風吹倒的樹幹砸中頭部，導致顱內出血；另外2016年莫蘭帝颱風，高雄數名新光三越工作人員在返家時，因路面積水、天雨路滑導致腦部輕傷、嚴重挫傷等種種案例，都顯示專櫃人員是冒著生命危險出勤。

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▲▼ 專櫃工會今召開記者會表示，希望勞動部盡快通過防災假，保障勞工權益。（圖／記者余弦妙攝）

▲專櫃工會表示，防災假目前就卡在勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

張乃芃指出，台灣專櫃暨銷售人員產業工會致力於推動「防災假」，目的就是希望可以有一條法案有強制力去約束資方，保障勞工的權益，但勞動部卻用現行法規「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」拒絕立法，但是從這次利奇馬颱風的問卷調查結果顯示，大部分都是以「事假」、「特休」等方式請假拒絕出勤，專櫃人員若是沒有出勤，百貨、櫃商就會視為曠職、空櫃並處以500至5000元罰金。

專櫃工會強調，雖然颱風並非企業造成的，但天災本來就是企業經營的風險之一，是企業經營者本就該預先計算的風險成本，而且勞工是企業的人力資源，企業應該要好好愛惜，不該讓勞工用人身安全去承擔天災風險，希望讓防災假盡速通過，雖然目前立院草案版本已通過初審，但現在關鍵態度在勞動部，因此希望勞動部盡快推動讓防災假通過，讓勞工颱風天出勤有交通費補貼補助，並不是只有現行法案的「道德勸說」，而是有強制約束力的法條。

對此，勞動部回應，「防災假」的部分會再匯集多方意見進行討論，案子目前立法院已經在做審查，相關意見會再持續蒐集。

▲▼ 專櫃工會今召開記者會表示，希望勞動部盡快通過防災假，保障勞工權益。（圖／記者余弦妙攝）

▲專櫃工會理事張乃芃。（圖／記者余弦妙攝）

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關鍵字：颱風假,勞動部,勞團,防災假

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