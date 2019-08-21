投信法人看好陸股後市的兩大理由　建議留意獲利穩健的消費龍頭股

▲ 台新投信認為，陸股第二階段牛市爆發期將顯現。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期陸股緩步上漲，後市該怎麼看？台新投信指出，MSCI提高陸股大盤A股納入因子，從10%增加至15%，預估可帶來179億美元資金（約1260億人民幣），配合企業獲利落底上揚，第二階段陸股牛市爆發期將現；且據過去經驗，貿易戰利空事件發生過後，跌完就是買點，而獲利穩健的消費龍頭股未來漲升行情相對看好。

台新基金經理人葉宇真表示，中美貿易問題反覆，市場對中美貿易問題已經充分預期，關稅威脅對A股邊際效應遞減，而8月28日起，MSCI將陸股大盤A股納入因子從10%增加至15%，估算帶來增量資金179億美元（約1260億人民幣），配合企業獲利落底上揚，第二階段陸股牛市爆發期將現，上証指數在2800點附近是很好的加碼時點，並以受貿易戰、香港反送中事件衝擊低的大陸內需型消費股優先布局。

請繼續往下閱讀...

葉宇真指出，近期衝擊陸股最主要二件事，為美國自9月起加課3000億美元商品關稅及將大陸列為匯率操縱國，就實際影響層面來看，二者對大陸經濟影響皆有限。以貿易戰分析，3000億商品加稅10%，影響大陸今年GDP增速僅0.43%，即使最差未來進一步加稅至25%，影響大陸今年GDP增速亦僅0.54%，且課完整個衝擊就結束了。

葉宇真表示，大陸被列為匯率操縱國的影響又不如貿易戰加稅。分析操縱國量化三要件，大陸僅符合一項，即對美貿易順差每年超過200億美元，其餘二項要件包含經常性項目順差占GDP比例超過2%，及12個月內，外匯淨購買量超過GDP 2%等，大陸皆未符合，整體來看，大陸未達匯率操縱國量化標準。美國此次的動作，主要希望以戰逼和，使中方在9月的會談能做更多的讓步。

葉宇真指出，據過去經驗，貿易戰利空事件發生過後，跌完就是買點，以2018/9/18美國預告自當年9/24起2000億商品課稅10%生效為例，上証波段最大跌幅為9.06%，但隨後反彈6.54%；在今年5月中旬川普預告將2000億商品加稅至25%及封殺華為，上証波段最大跌幅僅為6.83%，隨後大幅反彈逾1成；此次8/1川普宣布將剩餘3000億商品加稅10%以來，上証跌幅已達5.4%，接近上一波跌幅，投資人可以分批進場，並以獲利穩健的消費龍頭股未來漲升行情相對看好。