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台泰產業鏈結建立平台價值　搶攻食品生技、智慧城市新商機

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▲2019臺泰產業鏈結高峰論壇昨（20）日在泰國登場，台泰雙方在食品生技合作、紡織合作、智慧城巿服務合作、自動化合作等方向簽署七項的合作意向書。（圖／經濟部提供）

▲2019臺泰產業鏈結高峰論壇在泰國登場，台泰雙方在食品生技合作、紡織合作、智慧城巿服務合作、自動化合作等方向簽署七項的合作意向書。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

政府力拚新南向再有嶄獲。台灣工業總會、泰國工總主辦的「2019臺泰產業鏈結高峰論壇」在泰國曼谷登場，雙方鎖定食品生技、紡織、智慧城市、自動化等四大領域深化合作，以期建立平台價值搶攻新商機。

經濟部秉持民間主導、政府支持原則下，積極攜手產業建立與亞太各國產業合作平臺，邁入第三屆的「2019臺泰產業鏈結高峰論壇」由臺灣工業總會謝其嘉總召集人及泰國工總Mr. Supant Mongkolsuthree主席出席，並邀請經濟部次長林全能、工業局副局長楊伯耕等貴賓與會。

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經濟部表示，今年論壇扣合全球經濟發展方向，與臺泰雙方產業發展政策，鎖定雙方關注的食品生技、紡織、智慧城市、自動化等四大領域，進行廠商特色展示與一對一商談媒合。不論上下游產業鏈的接合、新興科技合作、人才交流、品牌及通路合作或未來新巿場合作打造及布建等，均為產業關注焦點。

官員指出，奠基在過去二年的合作基礎，本次論壇臺泰雙方持續在食品生技合作、紡織合作、智慧城巿服務合作、自動化合作等方向簽署七項的合作意向書，延伸雙方的實質合作關係。

像是在食品領域，鏈結國內食品生技產業與泰國蒟蒻原料產業鏈未來合作共創巿場的新機會；紡織領域，強化臺灣紡織機械與泰國紡織產業的串連；智慧城巿領域，將臺灣智慧解決方案與泰國應用據點進行示範串連；自動化領域，將臺灣智慧聯網服務與泰國傳統產業共同合作，爭取商機。

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關鍵字：經濟部,台泰產業鏈結高峰論壇

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