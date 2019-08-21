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小孩比大人還有錢！兒童帳戶平均資產破38萬　搶存人生第一桶金

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▲▼親子,父母,家長,孩子,兒童,幼兒,家庭,餐桌,用餐。（圖／番攝自pixabay）

▲根據銀行統計，小富翁帳戶總戶數已接近25萬，平均每位小富翁資產超過38萬元。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

在少子化浪潮下，許多父母早早便為孩子開立專屬的銀行帳戶。根據銀行統計，截至今年6月底，小富翁帳戶總戶數已接近25萬，平均每位小富翁資產超過38萬元，其中5歲以下開戶占比超過30%，顯示大多數父母在孩子5歲前，提早為子女做好理財規劃，搶存人生第一桶金。

台北富邦銀行自1999年率先推出小富翁帳戶，除了有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產，包含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶，讓父母可以為孩子規劃多元的投資理財配置。

請繼續往下閱讀...

根據北富銀小富翁帳戶數據分析顯示，截至今年6月底，北富銀已有近25萬位小富翁，而每位小富翁的平均資產超過38萬元；統計也顯示，5歲以下開戶占比超過30%，且每年以2至3月、7至8月為2大開戶尖峰，可見大多數父母趁著農曆春節前後、暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少，願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及，更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用。

郭倍廷指出，北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過1萬戶，以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以5歲以下為最大宗，其次為6至9歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前，就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

此外，除了北富銀推出兒童帳戶外，另有永豐銀行、元大銀行、台新銀行、瑞豐銀行等也有推出兒童理財帳戶，且大多數優惠以規劃信託、申購基金、購買保險為主，不僅能夠協助父母累積子女的教育基金，同時也能養成儲蓄的好習慣。

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關鍵字：北富銀,銀行,理財,兒童帳戶,富翁,教育金,開戶,儲蓄

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