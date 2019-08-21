經濟衰退疑慮蔓延...美股四大指數收黑　台股早盤微幅下跌後翻紅

▲ 美股四大指數昨日同步收黑。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟衰退疑慮持續擴大，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數同步收黑。台股今（21）開盤小漲4點、以10,526點開出，接著微幅下跌再翻紅，截至上午9點12分，台股上漲17點來到10,539點。

指標股中，股王大立光（3008）開盤以3765元開出，下跌0.92%，隨後翻紅來到3805元；台積電（2330）以平盤254.5元開出、一度走高又拉回平盤；鴻海（2317）以73元開出，上漲0.82%，並持續穩步上揚。

請繼續往下閱讀...

雖美國延長對華為禁令的寬限期，但仍有46間華為附屬公司被加入貿易限制實體清單，華為仍未完全脫離影響範圍，美股晶片股集體走低。而台股華為相關個股今日早盤表現，群創（3481）上漲5.84%、南電（8046）、京元電子（2449）、聯發科（2454）漲幅在1%上下；日月光投控（3711）、台達電（2308）、宏捷科（8086）等則下跌。

美債殖利率持續下跌、10年期與2年期美債殖利率利差較前一交易日收窄，經濟前景仍不明朗，美國股市昨（20）日收盤，銀行股、晶片股、尖牙股普遍收低，四大指數也全部下跌。

美股道瓊指數下跌173.35點，收25962.44點、跌幅0.66%；那斯達克指數下跌54.25點，收7948.56點、跌幅0.68%；標普500指數下跌23.14點，收2900.51點、跌幅0.79%；費城半導體指數下跌8.09點，收1498.90點、跌幅0.54%。