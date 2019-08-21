事欣科明年啟動併購　受惠美國製造2020年能見度高

▲事欣科董事長廖文嘉。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠事欣科（4916）自2016年將Cal Qulity併購納入美國全資子公司PTI（Parpro Technologies）後，兩年多來未再出手，重心放在組織調整，事欣科董事長廖文嘉20日表示，明年將積極物色好標的，最快第1季啟動併購，並朝國防、航太、醫療等領域尋求標的。

此外，由於事欣科的美國客戶站比高達90-95%，少部分在歐洲，事欣科的生產基地積極朝美墨移動，將低在台業務，其中，5月份以4.5億元售出中壢廠房給博弈設備廠廣錠（6441），其收益預計第3季認列，預估挹注每股獲利逾3元。

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事欣科積極布局海外市場，墨西哥新廠（PMX）3月啟用，人力達425人，占事欣科全球總員工數約800人的一半以上，是最大生產據點，預計第3季加入組裝，且有一條新的SMT產能開出，看好美國製造趨勢，除了看好下半年獲利逐季增溫，對於2020年展望更加樂觀。

事欣科指出，和中國大陸相較，墨西哥在工資、運輸成本、電力、天然瓦斯等耗能成本均相對來得低，尤其矽智財的聲譽也比中國好，在中美貿易持久戰下，在墨西哥生產製造的成本效益驚人；事欣科目前將部分內華達廠（PNV）產線設備、部分加州子公司PTI的PCB產線均移動至墨西哥，節省人力成本，預估每年省下200萬美元成本。