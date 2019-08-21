國防、KIOSK、新產能三箭齊發　事欣科營運逐季揚

▲事欣科董事長廖文嘉 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠事欣科（4916）20日舉行法說會，上半年受到墨西哥遷廠、工具機子公司拖累、博弈客戶認證延誤等影響，獲利大減三成，展望下半年，因前述因素都已獲解決，加上新產能開出、國防和KIOSK業務驅動下，下半年營運可望逐季墊高。

事欣科第2季營收18.44億，季增6%，年減17%；因旗下工具機子公司恩德（1528）在中美貿易干擾下，德國、中國大陸需求暫緩，第2季獲利大減、來到3600萬元，季減20%，年減56%；然而在國防產品拉抬下，毛利率

為23.3%，優於第1季22.71%；每股純益0.44元，其中受恩德拖累0.2元，低於去年同期的1元。

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事欣科上半年營收為35.83億元，年減17%；稅後純益8060.8萬元，年減34%；毛利率23%，較去年上半年23.9%略低；每股純益1元，低於去年同期的1.54元。

事欣科董事長廖文嘉表示，上半年表現不如預期，主要因墨西哥遷廠過程成本墊高，以及期間一度出現川普要對墨西哥課關稅雜音，加上博弈客戶認證上有些延誤等等。由於中美貿易影響在5-6月份已解決，已於7月開始恢復出貨，廠區遷移也改善得宜，下半年一定比上半年好，營收可望小幅增加，獲利會成長較多，毛利率則可維持在第2季、23%以上的水準。

事欣科下半年預計新增4條SMT生產線，分別為台灣2條、墨西哥1條、美國加州1條，其中台灣和墨西哥各1條已就緒。國防和KIOSK業務下半年開始出貨，加上年底12月中會因傳統消費旺季出現大幅拉貨，營運可望逐季走升。