全球護膚品市場規模2025年將增至2.7兆元！　亞太區將主導眼霜市場

▲ 眼霜成為女性保養重要的一環。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

據Grand View Research公司的一份新報告，到2025年，全球護膚品市場規模預計將達到1830.3億美元（約新台幣2.7兆元），複合年成長率為4.4%。另外，研究機構Industry Research的報告則指出，全球眼霜市場在2018年達到了銷售百萬美元的里程碑，且在2019年到2025年之間，隨著眼霜市場的使用者普及率越來越高，眼霜市場年增長率將呈複合式增長。

市面上的眼霜越來越多元，方便更多不同喜好、需求的消費者，找到適合自己的產品。Transparency Market Research指出，全球眼霜市場受到像是客製化產品更便於取得、可用性增加、生活方式的變化以及美容護膚店數量的增加等因素影響，推動了眼霜市場擴張發展。

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研究指出，全球眼霜產品目前被分為各種類型，如以使用效果分類，市面上的眼霜為了吸引各種不同肌膚需求的使用者，發展出許多不同功效，包含防曬、治療黑眼圈或皺紋、抗衰老、保濕、消浮腫、清潔等。

在銷售通路的分類上，眼霜市場分為實體通路和線上通路，而研究指出，實體通路在眼霜市場佔據最高的市場份額。

▲ 眼霜功能越分越多，讓消費者更有機會選到適合自己的產品。（圖／ETmall)

就地區而言，全球眼霜市場分為北美（NA）、歐洲（EU）、亞太（APAC）、中東和非洲（MEA）以及南美（SA）。其中由於亞太地區民眾皮膚護理意識高、人口可支配收入增加，成為眼霜產品的主導市場；而在亞洲國家中，由於人口增長和當地品牌數量不斷增加，中國大陸和印度具有巨大潛力。

研究指出，新產品擁有的優勢是可以針對不同的肌膚類型、需求設計產品配方，這是未來幾年擴大眼霜市場的關鍵因素。且消費者越來越意識到他們在公共場合展現的外觀，再加上女性購買力提高，消費者選擇眼霜的依據從低成本產品轉變為高端品牌，估計市場銷售增長趨勢預期將會持續上揚。另外，隨著眼霜市場的使用者普及率越來越高，也將為擴大眼霜市場提供更好的機會。

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