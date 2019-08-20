　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表最新ASUS ZenBook、ZenFone 6

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華碩董事長施崇棠今率領團隊於日本盛大發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）董事長施崇棠今（20）日率領團隊前往日本盛大發表旗下多款精銳逸品，包括搭載創新翻轉式相機的新一代「ASUS ZenFone 6」智慧型手機，還有配備革命性ScreenPad Plus延伸觸控螢幕的「ASUS ZenBook Pro Duo」，以及全球最小的ASUS ZenBook 14 / 15系列筆電。

華碩新品發表會中，並特別請來寶可夢集換式卡片、遊戲王等作品畫家「有田滿弘 (Mitsuhiro Arita)」與《東京タワーズ | Tokyo Towers》攝影集攝影師「谷口巧 (Takumi Taniguchi)」共襄盛舉，分享ZenBook ScreenPad Plus延伸觸控螢幕，以及ZenFone 6翻轉式相機的應用體驗。

請繼續往下閱讀...

▲華碩董事長施崇棠今率領團隊於日本盛大發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠赴日發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

華碩董事長施崇棠表示，今年是華碩成立30周年，特別在這別具意義的時刻回到日本與大家分享這份喜悅，同時也感到非常興奮和自豪，過去30年華碩永不妥協追尋無與倫比，並充分發揮眾智不斷成長茁壯，而這樣的精神與信念，從1989推出首款主機板至今從未改變。

華碩2000年以舉世聞名的主機板產品正式進入日本市場後，至今已連續拿下14年主機板市佔第一；2006年以與全球知名超跑製造商「藍寶堅尼(Automobili Lamborghini)」合作開發的筆記型電腦—「ASUS VX 1 Lamborghini」，成功打開在日本的品牌知名度。

▲華碩董事長施崇棠今率領團隊於日本盛大發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠赴日盛大發表新品。（圖／華碩提供）

隨後華碩在日本接連引進諸多品味生活之作，像是膾炙人口的「ASUS Eee PC」、「ASUS Nexus 7」、「ASUS TAICHI」與「ASUS ZenBook」系列等，2014年首款智慧型手機ASUS ZenFone系列推出後即搶下日本SIM-Free市場冠軍，熱銷好評不斷，並在14吋以下中小尺寸筆電市場稱霸。

華碩看好日本用戶對科技的熱情與生活品味積極布局，去年選擇在東京開設海外第一家全方位直營旗艦店(ASUS Store Akasaka)，如今再推出發表後即好評不斷的ZenBook、ZenFone系列新品，透過全方位產品體驗，回饋消費者長久以來的熱烈支持。

ET快訊
具惠善心痛揭離婚原因「是安宰賢外遇」：醉後曖昧多名女子
韓國瑜爆被監控「車到保養廠就知道」　網求：支持一定要告
台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆　竟是「低調大善
泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

關鍵字：華碩,ASUS,施崇棠,ZenBook,ZenFone 6

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表最新ASUS ZenBook、ZenFone 6

上市公司營收創10年新高、獲利卻衰退　金管會點出2大原因

台啤8月推出「金牌Free啤酒風味飲料」　喝再多也不會茫

顧立雄力推雙語分行年底最多選3家　16家銀行願意搶先試辦

中美貿易戰升溫　中國大陸商品洗產地加劇　2個月疑似案件達5件

這2家公司財報難產未能如期補交　9月、11月陷下市櫃危機

陸、日遊客助攻！來台人次、消費力大增　推升台灣Q2旅行收入創新高

今年查獲毒品量密報貢獻近六成　海關精進作業提升效率

央行公布108年Q2國際收支　金融帳連續36季淨流出

債券ETF新舊商品管制不公平　顧立雄：最終要「趨於一致」

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表最新ASUS ZenBook、ZenFone 6

上市公司營收創10年新高、獲利卻衰退　金管會點出2大原因

台啤8月推出「金牌Free啤酒風味飲料」　喝再多也不會茫

顧立雄力推雙語分行年底最多選3家　16家銀行願意搶先試辦

中美貿易戰升溫　中國大陸商品洗產地加劇　2個月疑似案件達5件

這2家公司財報難產未能如期補交　9月、11月陷下市櫃危機

陸、日遊客助攻！來台人次、消費力大增　推升台灣Q2旅行收入創新高

今年查獲毒品量密報貢獻近六成　海關精進作業提升效率

央行公布108年Q2國際收支　金融帳連續36季淨流出

債券ETF新舊商品管制不公平　顧立雄：最終要「趨於一致」

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

新生兒出生驚見「無肛症、只剩單腎」　轉診外接即時搶救

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

多喝可減肥還能抗老！溫開水的7大好處　小S、郭雪芙都照做

財經熱門新聞

台企銀私募股價　11.95元

分析師：貿易戰才是美元走強元凶

影／專家大膽預言下半年金融市場..

英業達發分紅獎金　平均1-1...

上海商銀現增股價　每股36元

越南航空啟用旗下首架夢想客機　..

影／終極貨船躍上國家地理頻道　..

台彩中秋加碼5億！大樂透加開百..

鈔票不能亂印！　央行：新台幣鈔..

「華為臨時許可再90天」美股4..

打破辦卡迷思！信用小白這麼做就..

黃金貴森森　銀樓業者教你買最划..

台企銀副總陳長義　將任高銀總座

中國大陸成鋰電池市場巨人！掌握..

更多熱門

相關新聞

華碩ZenFone 6 30周年限定版在台上市

華碩（ASUS）今（19）日宣布，2019台北國際電腦展(COMPUTEX)首度亮相的ASUS ZenFone 6 30周年限定版智慧型手機，搶先全球限量在台開賣，並將記憶體與儲存空間規格升級為12GB/512GB，做為「Zen粉」的必備夢幻逸品。

華碩電競筆電捷報　芬蘭、丹麥、瑞典奪上半年市佔冠軍

中美貿易戰衝擊雙A品牌7月營收　宏碁月減25.2%、華碩月減17.1%

TrendForce：全球筆電Q2出貨季增逾12％　聯想成長34.2%

泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面