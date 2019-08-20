華碩董事長施崇棠赴日　盛大發表最新ASUS ZenBook、ZenFone 6

▲華碩董事長施崇棠。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）董事長施崇棠今（20）日率領團隊前往日本盛大發表旗下多款精銳逸品，包括搭載創新翻轉式相機的新一代「ASUS ZenFone 6」智慧型手機，還有配備革命性ScreenPad Plus延伸觸控螢幕的「ASUS ZenBook Pro Duo」，以及全球最小的ASUS ZenBook 14 / 15系列筆電。

華碩新品發表會中，並特別請來寶可夢集換式卡片、遊戲王等作品畫家「有田滿弘 (Mitsuhiro Arita)」與《東京タワーズ | Tokyo Towers》攝影集攝影師「谷口巧 (Takumi Taniguchi)」共襄盛舉，分享ZenBook ScreenPad Plus延伸觸控螢幕，以及ZenFone 6翻轉式相機的應用體驗。

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▲華碩董事長施崇棠赴日發表最新ZenBook系列筆電與ZenFone 6智慧型手機。（圖／華碩提供）

華碩董事長施崇棠表示，今年是華碩成立30周年，特別在這別具意義的時刻回到日本與大家分享這份喜悅，同時也感到非常興奮和自豪，過去30年華碩永不妥協追尋無與倫比，並充分發揮眾智不斷成長茁壯，而這樣的精神與信念，從1989推出首款主機板至今從未改變。

華碩2000年以舉世聞名的主機板產品正式進入日本市場後，至今已連續拿下14年主機板市佔第一；2006年以與全球知名超跑製造商「藍寶堅尼(Automobili Lamborghini)」合作開發的筆記型電腦—「ASUS VX 1 Lamborghini」，成功打開在日本的品牌知名度。

▲華碩董事長施崇棠赴日盛大發表新品。（圖／華碩提供）

隨後華碩在日本接連引進諸多品味生活之作，像是膾炙人口的「ASUS Eee PC」、「ASUS Nexus 7」、「ASUS TAICHI」與「ASUS ZenBook」系列等，2014年首款智慧型手機ASUS ZenFone系列推出後即搶下日本SIM-Free市場冠軍，熱銷好評不斷，並在14吋以下中小尺寸筆電市場稱霸。

華碩看好日本用戶對科技的熱情與生活品味積極布局，去年選擇在東京開設海外第一家全方位直營旗艦店(ASUS Store Akasaka)，如今再推出發表後即好評不斷的ZenBook、ZenFone系列新品，透過全方位產品體驗，回饋消費者長久以來的熱烈支持。