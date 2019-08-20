上市公司營收創10年新高、獲利卻衰退　金管會點出2大原因

▲上市公司營收創10年新高，但稅前淨利卻減少25%，金管會表示，主要是去年投資獲利增加，以及公司出售資產所致。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（20）日公布上市櫃公司營收，其中上市公司營收創10年新高，不過稅前淨利卻減少25%，一舉創下7年以來最大減幅，金管會對此表示，主要是去年投資收益、出售資產利得等2大原因所致。

金管會公布2019上半年上市櫃公司營收，其中上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入13兆3,462億元，較去年同期增加105億元，成長幅度0.08%，營收金額創10年新高；稅前淨利為8,137億元，較去年同期減少2,712億元，減少幅度25%。

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金管會證期局副局長張振山表示，上半年獲利成長主要有3大來源，首先是航運業因運價、運量皆成長而推升獲利；再者是水泥工業因需求及價格皆大幅成長而增加獲利；最後是其他業受惠東京奧運及全球運動風氣日盛，價量齊昂，使獲利表現佳。

至於稅前淨利卻衰退25%的原因為何，張振山指出，一般來說營收成長、獲利也會跟著增加，不過上半年稅前淨利衰退有2大原因，包括去年投資獲利增加，以及上市櫃公司出售資產，其中投資收益指的是多角化經營，但不包含股票買賣，而出售資產利得，則包含處分廠房資產，由於今年沒有，使得獲利衰退幅度較大。

此外，上櫃公司（不含第一上櫃公司）上半年累計營業收入1兆160億元，雖較去年同期減少327億元，減少幅度3.12%，但營收金額仍為近10年次高；稅前淨利為869億元，較去年同期減少15億元，減少幅度1.7%。

張振山說，上半年獲利成長包括光電業主要是去年全球太陽能市況低迷，認列較多損失，而本期無此情事所致；其次為電子商務業，因部分公司今年減少運費補貼；電腦及週邊設備業則因協作型機器人出貨成長及電池模組需求增加，推升整體產業獲利增加。