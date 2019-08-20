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台啤8月推出「金牌Free啤酒風味飲料」　喝再多也不會茫

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▲▼台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

▲台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台酒今(20)日表示，在8月份正式推出「金牌Free啤酒風味飲料」新品，解決消費者想喝啤酒不能喝，喝多了會茫的問題。

台灣菸酒表示，喝啤酒對許多人來說是個暢快的享受，但偶爾總有遇到想喝但不能喝，望酒興嘆的情形，聚餐完得當司機接送；努力健身怕徒勞無功；工作壓力大也得保持清醒，沒空小酌放鬆，想喝啤酒的渴望這時也只能用水或氣泡飲料作為替代。

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台灣啤酒作為國內的啤酒龍頭品牌，觀察國人飲酒行為多年，為解決消費者對啤酒渴望卻不能喝的無奈，也為了響應政府與民間對於酒駕議題的高度關注，支持遏制酒駕歪風，在8月份正式推出「金牌Free啤酒風味飲料」。

「金牌Free啤酒風味飲料」 顛覆消費者對啤酒的既有印象，激似啤酒風味，但無酒精負擔，提供消費者飲料新選擇，台灣啤酒積極研發保有啤酒花香、麥芽香氣的啤酒口感，但不含酒精的新型態飲品，萃取麥芽及啤酒花精華、搭配碳酸水，加入膳食纖維、大豆胜肽等健康元素，口感輕盈舒爽，一開罐就能聞到清爽的啤酒花和麥香，入口更帶有清新的氣泡感，除了冰涼解渴，熱量更是遠遠低於一般啤酒，喝多了也不迷茫，輕鬆解決想喝不能喝的窘境。

台酒表示，即日起在7-ELEVEN通路全新上市，在9月10日前購買還享有嚐鮮優惠價兩件49元，趕快手刀去購買，隨時享喝就喝，無後顧之憂。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒有害健康！

▼金牌Free啤酒風味飲料。（圖／台灣菸酒提供）

▲▼金牌Free啤酒風味飲料。（圖／台灣菸酒提供）

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關鍵字：台酒,啤酒,8月,新品牌,喝不茫,想喝不能喝

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