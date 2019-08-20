顧立雄力推雙語分行年底最多選3家　16家銀行願意搶先試辦

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

政府宣示2030年要讓台灣成為雙語國家，金管會也有意推動銀行分行朝雙語化邁進，金管會主委顧立雄今（20）日表示，今年底將擇定1至3家銀行試辦雙語分行；據了解，截至今年4月，已有16家銀行表達有意願試辦。

為推動雙語環境，金管會主委顧立雄今天出席活動時表示，跟香港國際化程度相比，對於外國投資人來說，香港和台灣最大的差異仍在語言和人才方面，這部分確實還是得再加強。

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顧立雄指出，年底前會找一家銀行作為示範，讓外國人進去會覺得很舒服，目前也有幾家都有意願，而資本市場雙語化環境也要加強，例如重大訊息發布，未來研擬採用中英文方式並行。

針對雙語試辦銀行，金管會銀行局副局長黃光熙說明，這次主要是金管會鼓勵各銀行依照業務規模、客戶屬性及需求來選擇分行，發展其特色，未來希望達到北中南城鄉分布，而雙語並不侷限中、英文，其他日文、韓文等語言也都可以。

黃光熙指出，雙語試辦分行希望在今年底擇定1至3家，預計明年邀請同業前往觀摩，檢視設立雙語分行的軟硬實力，對於各家銀行規劃期程不同，金管會也予以尊重。

至於目前有幾家銀行願意設立雙語分行，黃光熙說，截至今年4月，除了8大公股行庫主動表達有意願外，另也有8家民營銀行願意先行試辦，其中後者包括台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、凱基銀行、星展銀行、上海銀行及台中銀行，之後也會陸續了解其他銀行業者意願。