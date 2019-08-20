中美貿易戰升溫　中國大陸商品洗產地加劇　2個月疑似案件達5件

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

根據關務署統計，自去年8月中美貿易戰開打以來，發現疑似違規轉運(俗稱洗產地)有15件，其中今年新增了10件，光是5、6月就有5件疑似案件，目前已經裁罰有4件。

去年7月開始，美國總統川普正式對來自中國大陸價值約500億美元的商品加徵25%關稅，今年5月川普再度宣布另外2,000億美元加徵25%，被外界視為中美貿易戰升溫；且今年的8月1日因川普政府不滿中國政府對美國農產品的購買進程，也宣布將對剩餘的3,000億美元課徵10%關稅。

請繼續往下閱讀...

使得關務署也關注中國大陸商品，藉由台灣違規轉運（洗產地）到美國的情況。去年8月海關就開始關注洗產地到去年底止，大概疑似違規轉運的只有5件，但是今年至8月1日止已經達到15件，其中光是7、8月就有5件疑似洗產地的案件，顯見中美貿易戰升溫也加劇了中國大陸藉台灣洗產地的風險。

而15件中，實際開罰的有4件，其中2件是違反貿易法產地標示不實開罰；另外兩件則是違反海關緝私條例，報單申報不實而開罰。而疑似洗產地的商品大多是自行車、塑膠薄膜、電腦、手錶等。

基隆關則強調，因應中美貿易戰，為維護MIT (Made In Taiwan) 信譽及我國產業貿易利益，海關將持續加強查緝違規標示產地，行政院院會業已通過貿易法第28條第6款規定修正案，產地標示不實的裁罰金額將由現行3萬元以上30萬元以下的罰鍰，加重為6萬元以上至300萬元以下。