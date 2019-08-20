這2家公司財報難產未能如期補交　9月、11月陷下市櫃危機

▲金管會表示，大飲和長天若無法如期繳交財報，預期將在11月8日下市、長天則在9月2日下櫃。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（20）日公布2019上半年上市櫃公司營收，其中上市公司大飲（1213）、上櫃公司長天（3431）同樣都有3本財報未繳出，若無法在限期內補交財報，大飲將在11月8日下市、長天則在9月2日下櫃。

金管會指出，截至今年8月14日止，上市櫃公司應申報家數共計1,663家（含第一上市櫃，不含金融業），除上市公司大飲及上櫃公司長天未如期出具108年第2季財務報告外，其餘公司均在規定期限內完成公告申報。

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大飲公司先前發生2018年度財報難產交不出來，按照規定，若無法在期限內補交財報，預計將在11月8日下市。根據金管會證期局資料顯示，從今年4月30日至8月16日，因財報繳不出來、資金貸與他人超限等違規項目，金管會一共祭出6張罰單，累計開罰216萬元

金管會證期局副局長張振山說明，大飲在今年4月8日停止交易，曾申請2次展延，每次展延為30天，若在11月18日前，無法交出財報，就要下市。

至於上櫃公司長天（3431）也因未如期出具財報，引發下櫃危機。張振山指出，長天的財報原先由國富浩會計事務所負責，後來因會計師業務量無法負荷，進而主動退出，因此5月改由馬施云大華聯合會計事務所接手，由於無法如此完成查核，導致財報出不來。

張振山說，大飲與長天同樣都有3本財報沒有繳交，分別是2018年度、2019年第1季及2019年第2季的財報，其中大飲若無法如期在11月18日前補繳財報就必須下市，而長天如果未能在9月2日前補交財報，同樣也必須下櫃。