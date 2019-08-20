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陸、日遊客助攻！來台人次、消費力大增　推升台灣Q2旅行收入創新高

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▲▼陸客。（圖／CFP）

▲ 陸客在2019年第二季來台人數增加。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布108年第2季國際收支，經常帳順差較去年同期減少1.8億美元或1%。其中在服務收支方面，逆差為10.3億美元，較去年同期減少11.6億美元，而逆差減少原因主要是旅行收入增加，且旅行收入還創下歷年單季最高紀錄。

央行指出，第二季旅行收入為39.6億美元，創下歷年單季最高紀錄，主要是因來台旅客增加，以及旅客每人每日消費金額增加所致

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央行表示，108年第2季來台遊客人數增加19%，其中陸客增加44.3%、港澳遊客增加20.4%、日本遊客增加14.5%、韓國遊客增加10.5%，印尼、菲律賓、泰國等國家遊客也都有雙位數成長，其中泰國遊客更成長32%。

而在第二季來台的遊客當中，有28.8%來自中國大陸（約307.4萬人）、15.4%來自港澳（約47.3萬人）、15.4%來自日本（約47.2萬人）。

另一方面，在來台的旅客當中，以日本與中國大陸的旅客消費力最強，去年全體遊客平均每人每日消費金額為191.7美元，而日本遊客消費金額則為219.35美元、陸客則是211.68美元。央行指出，今年第二季因高消費的日本與大陸遊客來台數量增加，消費力也增加10%以上，才致使第二季旅行收入創下歷年單季最高紀錄

然而，面對大陸官方限制陸客來台自由行的情況，央行表示，第三季影響仍不明顯，主要要看第四季情況，而觀光局也有在研擬鼓勵國內旅遊的方案，希望可以維持台灣觀光業發展。

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關鍵字：央行,中央銀行,國際收支,旅行,陸客,日客,遊客

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