美腿房客約看屋慘被偷拍　房仲辯稱：要給屋主看的啦

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在臉書《爆料公社》指控與友人看房，卻遭房仲偷拍下半身大腿照，認為對方是一個沒有道德的房仲，且打去該房仲所任職的公司，對方還回應「是要拍給屋主看」，氣得女子PO文提醒看屋民眾要注意。

遭偷拍的女子在臉書《爆料公社》指出，16日與另名女性友人相約看房，17日帶著家人去看時被哥哥發現對方偷拍，女子將房仲的手機打開發現2人的下半身照片，但對方竟回覆「是要拍給屋主看的」。

▲一名女子在爆料公社指控看屋遭房仲偷拍，認為隱私受到侵犯。（圖／畫面翻攝爆料公社）

該女表示，因當時天氣炎熱穿著牛仔短褲，對方竟趁隙用手機偷拍，當天原本要報警處理，但因左右鄰居都在看該名房仲才作罷，但最後還是認為隱私受到侵犯PO文爆料，引起許多網友共鳴齊聲撻伐。

而女子也PO出與房仲的對話，房仲針對遭指控偷拍的行為，造成對方感到不舒服表達歉意，但也說，會這樣做是屋主希望知道是否有人來看屋，也向對方以及其家人道歉，希望對方見諒。

▲女子公布與偷拍房仲的對話，偷拍房仲也對行為感到懊悔。（圖／畫面翻攝爆料公社）

律師盧明軒表示，因遭偷拍女子所遭偷拍的大腿並非隱私部位，所以不構成刑法妨害秘密罪，且其行為僅係拍攝下半身外露大腿部分，與性騷擾防治法所定義之「性騷擾」不盡相同，所以也難以對男子處以行政罰緩。

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