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今年查獲毒品量密報貢獻近六成　海關精進作業提升效率

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▲▼ Cocaine,毒品,古柯鹼。（圖／免費圖庫pixabay）

▲海關精進密報作業，加強毒品查緝。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（20）日表示，因為今年破獲史上最大的毒品案1500公斤，就是藉由密報查獲成功，根據海關統計，今年藉由密報查獲的毒品案有20件，查獲1500公斤的安毒和K他命，使得密報查獲量是近三年最高。

財政部關務署依據「緝毒督導小組」督導會報決議再不修正「海關處理走私漏稅密報作業要點」前提下，調整做法，未來遇到不同的查緝單位向海關密報同一毒品單案件時，就應該立即通報高檢署，由高檢署統合檢、警、調、憲兵、海巡及海關六大查緝系統，全力攔阻毒品於邊境，並且追查幕後的集團，溯源斷根以維護社會國家安全。

請繼續往下閱讀...

根據關務署的統計，今年前7個月所查獲的毒品運輸258件、重量有5,287.8公斤，其中藉由密報查獲20件、3134.8公斤，占毒品查獲量59.3%。相較去年同期的查獲的件數為207件，重量為5633.1件，密報8件查獲1570公斤；106年同期的335件，查獲量1491.8公斤，密報28件，有327.5公斤，顯見今年密報的貢獻度有大幅攀升。

關務署表示，主要是因為今年3月一件密報案件，在高雄橋頭破獲1500公斤的毒品案件，大幅提高密報的貢獻度。

關務署強調，每一毒品案件無分查獲數量大小，都是關員默默付出，及檢警調等查緝機關努力不懈、溯源斷根的結果。也希望透過這次精進作業，讓海關能更快速、更準確、更全面彙整緝毒情資，在高檢署統合指揮下與各查緝機關繼續合作，共同協力於境外、邊境、境內阻絕毒品犯罪。

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