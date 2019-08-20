央行公布108年Q2國際收支　金融帳連續36季淨流出

▲ 中央銀行（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布108年第2季國際收支，108年第2季經常帳順差175.6億美元，較去年同期減少1.8億美元或1%；金融帳淨流出增加137億美元，已連續36季呈淨流出，央行國際收支順差24.5億美元。

央行表示，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。經常帳順差代表商品及服務輸出大於輸入，而因為國外收入大於支出，對外淨債權必然增加，表示資金呈淨流出。

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對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局持有，即準備資產的增加，為央行國際收支順差。經常帳有順差的國家，除台灣外，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯等，其金融帳淨資產多呈增加。

央行指出，本季經常帳順差較去年同期減少1.8億美元或1%，其中商品貿易順差144.2億美元，較去年同期減少35.8億美元。主因是受美中貿易摩擦未解、全球經濟成長動能減速及國際原物料價格續居低檔等影響，出口較去年同期減少85.2億美元；進口則因出口衍生需求減少，亦較去年同期減少49.4億美元。

在服務收支方面，逆差為10.3億美元，較去年同期減少11.6億美元，逆差減少原因主要係旅行收入增加。央行表示，第二季旅行收入創下歷年單季最高紀錄，為39.6億美元，主要是因來台旅客增加，以及旅客每人每日消費金額增加所致。

另外，初次所得順差47.4億美元，較去年同期增加20.7億美元，主要係支付外資直接投資所得減少；二次所得逆差5.8億美元，較去年同期減少1.7億美元，主要係贍家及工作者匯入款增加、匯出款減少。

▲ 108年第二季國際收支。（圖／中央銀行）

在金融帳部分，108年第2季金融帳淨流出增加137億美元，已是2010年第3季以來，連續36季淨流出，但增加金額較去年同期減少1.3億美元或0.93%。央行表示，本季直接投資淨資產增加22.3億美元，其中居民對外直接投資淨增加34.8億美元，外資直接投資淨增加12.5億美元。

證券投資淨資產增加104.4億美元，其中居民對外證券投資淨增加101.6億美元，主要係國內投信基金及保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少2.9億美元，主要係外資減持台股。

另外，衍生金融商品淨資產增加18.6億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。其他投資淨資產減少8.3億美元，主要係銀行部門存放及拆放國外同業及聯行減少。

根據央行統計，累計108年1至2季，經常帳順差348億美元，較去年同期減少51.4億美元；金融帳淨資產增加309.2億美元，較去年同期增加27.4億美元，央行國際收支順差51.7億美元。